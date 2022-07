O familie a chemat preotul după ce a găsit la poartă lumânări şi coceni de porumb aşezaţi în formă de cruce

Oamenii spun că au frica lui Dumnezeu şi că nu au făcut rău nimănui.

Speriaţi, au chemat preotul să le sfinţească locul, dar au pus în alertă şi Poliţia, potrivit stirileprotv.ro

„Foc şi cu lumânări. Îngrozită, am început să plâng, să tremur. (Reporter: La ce v-aţi gândit?) La lucruri rele. Nu sunt certată cu nimeni, nu am duşmănie cu nimeni. Să facă rău, magie neagră. Ce mi-a dorit, să îi dea Dumnezeu înzecit!. Nu am făcut niciun rău la nimeni. M-am închinat”, a povestit Angela Dincă, proprietara gospodăriei.

Cei doi spun că au mare credinţă în Dumnezeu şi de când au făcut descoperirea macabră se roagă neîncetat pentru alungarea celor rele şi au cerut ajutorul preotului din localitate, pe care l-au rugat să facă o slujbă pentru alungarea răului.

