Noi detalii în cazul crimei din Cojasca. Bărbatul şi-ar fi ucis nepoţica de 6 ani din răzbunare, după o ceartă cu fratele său

Bărbatul ar fi uscis-o pe fetiţă din răzbunare, în urma unui conflict pe care l-a avut cu fratele său duminică dimineaţa, în jurul orei 9.00. Vecinii spun că tânărul de 25 de ani o avea în grijă pe nepoţica lui, tatăl acesteia fiind plecat în Germania, informează Observatornews.ro.

A ucis-o pe fetiţă la marginea pădurii din Cojasca

Agresorul a dus-o pe nepoata sa la marginea pădurii din Cojasca, unde a înjunghiat-o în zona gâtului. Rănile provocate au fost letale. După ce a comis crima, acesta a sunat la poliţie şi s-a autodenunţat.

„Poliţiştii s-au deplasat în timpul cel mai scurt la fata locului, unde au identificat bărbatul respectiv, în vârstă de 25 de ani, acesta fiind imobilizat şi condus la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa.

În cauză, sunt efectuate cercetări sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, sub aspectul săvârşirii infractiunii de omor calificat, fapta prevazuta de art. 189 din Codul Penal, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor şi dispunerea măsurilor legale in consecinţă”, a precizat IPJ Dâmboviţa, într-un comunicat de presă.