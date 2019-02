Munţii Bucegi, la mila vremii. Drumarii au anunţat în scris că nu mai intervin pe DJ 714 din cauza avalanşelor: „CJ Dâmboviţa să pună în siguranţă drumul”

„Având în vedere situaţia existentă în zona montană pe drumul judeţean 714, unde în ultimele zile cantităţile de precipitaţii sub formă de ninsoare, lapoviţă şi ploaie au fost foarte mari, lucru constatat şi cu ocazia vizitei în teren din data de 30.01.2019 de către reprezentanţii Consiliului Judeţean Dâmboviţa (dl. Vicepreşedinte - Ec. Manole Mihai-Alin şi dl. Director General al Direcţiei Generale de Infrastructură Locală - Ing. Dinu Vasile), precum şi corespondenţa dintre Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa cu privire la drumul în cauză, prin adresa nr. 591/1892/31.01.2019 am rugat administratorul Drumului Judeţean 714 în data de 31.01.2019 orele 13.00 să ne comunice de urgenţă dacă mai intervenim cu lucrări de întreţinere curentă pe timp de iarnă pe acest drum şi dacă acceptă suplimentarea cu utilaje (buldoexcavatoare, buldozer, etc.) necesare asigurării stării sale de viabilitate”, se arată într-un comunicat de presă al LDP, remis „Adevărul”.

„există un mare risc de a produce victime”

Tot joi, 31 ianuarie, reprezentanţii LDP au anunţat în scris Consiliul Judeţean Dâmboviţa prin adresa nr. 598/1926/31.01.2019 de producerea de noi avalanşe, care au surprins două utilaje, fără victime, însă CJ Dâmboviţa nu a răspuns nici de această dată.

„Luând în considerare faptul că zona prezintă în continuare risc de producere de avalanşe, pentru a putea efectua în condiţii optime lucrările de întreţinere curentă pe timp de iarnă a acestui drum, am solicitat ca administratorul drumului judeţean să dispună verificarea şi punerea în siguranţă a drumului judeţean 714 din punct de vedere al acestor pericole, întrucât dacă un astfel de fenomen surprinde un autovehicul există un mare risc de a produce victime, opinând că acest lucru poate constitui o situaţie de urgenţă. Am precizat în adresă şi faptul că avalanşa s-a produs ulterior formulării şi înregistrării primei noastre solicitări la registratura Consiliului Judeţean Dâmboviţa, solicitare la care am aşteptat răspuns, iar în lipsa unui răspuns ferm am făcut cunoscută intenţia noastră de a nu mai interveni pentru întreţinerea curentă pe timp de iarnă a drumului judeţean 714”, mai arată LDP.

În aceste condiţii drumarii au luat decizia de a nu mai interveni pe DJ 714 până ce Consiliul Judeţean nu va lua măsurile care se impun.

„Astăzi, 01.02.2019, ţinând cont de adresele amintite şi de faptul că nu am primit un răspuns oficial la acestea din partea administratorului drumului judeţean, în speţă Consiliul Judeţean Dâmboviţa, anunţăm oficial că începând cu orele 16.00 încetăm activitatea de întreţinere curentă pe timp de iarnă a drumului judeţean 714, până la confirmarea clară din partea Consiliului Judeţean Dâmboviţa că vom putea interveni în continuare pe acest drum, decizie pe care i-am adus-o la cunoştinţă şi Consiliului Judeţean Dâmboviţa prin adresa nr. 626/01.02.2019, înregistrată la sediul instituţiei sub nr. 2042/01.02.2019”, mai precizează drumarii.

Avalanşa s-a produs mai sus de Lacul Bolboci. Au fost prinse două utilaje sub zăpadă, ambele fiind deja scoase. Nu au fost persoane prinse sub stratul de zăpadă sau rănite. „În Platoul Montan Bucegi, pe DJ 714 Moroeni-Peştera, în jurul orei 15:15, s-au produs două avalanşe de mici dimensiuni care au surprins două utilaje ce acţionau pentru deszăpezirea drumului. Jandarmii montani de la Postul Peştera au acţionat în sprijinul drumarilor pentru a scoate unul dintre utilaje de sub zăpadă. Nu au fost prinse persoane sub stratul de zăpadă şi nimeni nu a fost rănit. În prezent, au fost reluate lucrările de deszăpezire a căii de comunicaţie”, a precizat IJJ Dâmboviţa.

Drumul Judeţean 714 Glod - Sanatoiul Moroieni - Peştera a mai fost blocat şi în weekendul trecut de alte avalanşe, dar şi de mai mulţi arbori care s-au rupt sub greutatea zăpezii. Muncitorii de la LDP, societatea care are în grijă drumul, au găsit numai puţin de 10 arbori căzuţi pe o distanţă de 2 kilometri. Transbucegi, închis tot din cauza avalanşelor pe perioadă nedeterminată DJ 713 care face legătură între DN71 - Cota 1000 şi Platoul Montan Bucegi, cunoscut sub numele de Transbucegi, a fost atunci închis circulaţiei publice pe o perioadă nedeterminată din cauza mai multor avalanşe care s-au produs marţi, 15 ianuarie. În zăpada a fost îngropat şi un utilaj al drumarilor, însă şoferul a reuşit să se salveze la timp.

