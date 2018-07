Motivul pentru care CEO-ul Twitter n-are un laptop: „Mă pot concentra cu adevărat asupra a ceea ce este în faţa mea“

Dorsey, în vârstă de 41 de ani, a dezvăluit la Sydney că el îşi desfăşoară toată activitatea pe smartphone-ul personal. Când a fost întrebat despre practicile de securitate online şi despre cum îşi foloseşte telefonul, Dorsey a spus: „Nu am laptop, nu, fac totul pe telefonul meu. E foarte important pentru mine lucrul acesta pentru că am oprit toate notificările şi folosesc o singură aplicaţie la un moment dat. Deci, am doar o aplicaţie activă şi mă pot concentra cu adevărat asupra a ceea ce este în faţa mea în loc de tot ce vine la mine aşa cum aş face cu un laptop”, a spus CEO-ul Twitter, citat de indy100.com.

Dorsey crede că cele mai multe telefoane de top din zilele noastre pot face lucruri pe care majoritatea laptopurilor nu le pot face, deci de ce ai avea nevoie de ambele? De asemenea, el a explicat că foloseşte aplicaţii de dictare şi voce pentru a trimite mesaje.

„Când avem întâlniri, telefoanele sunt închise, laptopurile sunt închise, astfel încât să ne concentrăm şi să nu petrecem doar o oră împreună, dar să facem acest timp semnificativ. Dacă avem telefoanele deschise, dacă avem laptopurile deschise, ne distrăm”, mai spune el.

Cele mai utile aplicaţii inventate pentru Android sau Iphone

PsyPills este o aplicaţie pentru telefoanele mobile realiztaă de psihologii UBB care a fost inclusă între primele 50 de aplicaţii din România în clasamentul aplicaţiilor dedicate stilului de viaţă. Aplicaţia este disponibilă în română şi engleză. Reprezentanţii UBB spun că în clasamentul recent al aplicaţiilor pentru telefoanele mobile, PsyPills, o aplicaţie dezvoltată de psihologii UBB, se află pe locul 34 în topul vânzărilor în ţară de sisteme de tip App dedicate stilului de viaţă.

Că lumea preferă să facă poze cu telefonul mobil în locul camerei foto nu mai e o surpriză, dar ce faci când poza n-a ieşit cum voiai? O poţi retuşa puţin direct pe smartphone. Iată cele mai utile aplicaţii pe care le poţi folosi pentru a-ţi îmbunătăţi fotografiile . Pe PC există Photoshop şi Lightroom, nume mari în ceea ce priveşte procesarea fotografiilor. Există Photoshop, Express sau Touch (cu bani), şi pe dispozitivele mobile, dar mai există câteva aplicaţii de luat în seamă şi sunt gratuite.

The PhoneGeeks a realizat un top al acestora, pentru elevii şi studenţii români, estimând că aceştia le vor utiliza tot mai mult, pe măsură ce telefoanele mobile „smart” le vor deveni mai accesibile.

„Aplicaţiile cu caracter educativ nu sunt încă foarte cunoscute pe plan local, deoarece smartphone-urile sunt cel mai adesea asociate cu divertismentul. Însă elevii vor descoperi şi vor folosi în câţiva ani pe scară largă astfel de aplicaţii practice în activitatea şcolară şi de învăţare”, apreciază Andu Subţirică, de la PhoneGeeks.

CITEŞTE ŞI: