Momentul în care un bărbat opreşte o maşină care a luat-o la vale într-o parcare aglomerată din Târgovişte VIDEO

Imaginile au fost filmate în parcarea din spatele magazinului Muntenia, din Târgovişte. Un şofer a uitat să tragă frâna de mână şi nici nu a lăsat maşina în viteză, aşa că autoturismul s-a pus în mişcare.

„Astăzi un şofer neglijent a lăsat autoturismul neasigurat cu frâna de mână şi în treaptă de viteză în faţa magazinului Muntenia. Mă îndreptam către magazin când am observat că maşina fără şofer s-a pus în mişcare.

Am făcut tot ce am putut şi am oprit-o la timp, evitând astfel o coliziune cu alte autoturisme. Din păcate maşina de lângă care a plecat a fost lovită uşor” a scris bărbatul pe Facebook.

Dacă nu ar fi fost un bărbat cu spirit civic, am fi vorbit acum de pagube destul de însemnate. Cu toată opoziţia omului, maşina tot a atins un alt autoturism parcat.

Salvatorul de ocazie este un fost director economic în mai multe instituţii publice din Târgovişte.