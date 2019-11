Moldovan, reacţie după meciul cu CFR: Sunt obosit de câte cadouri facem mai ales în faţa unui asemenea adversar

"Ştiam că vom avea un meci foarte dificil, dar când începi cu handicap de 1-0, lucrurile se dau peste cap, se bulversează. Am reacţionat destul de bine după gol, am avut câteva situaţii, puţine, dar dacă reuşeam să înscriem, poate altfel stăteau lucrurile. După care aceeaşi naivitate, aceeaşi superficialitate a jucătorilor mei, greşeli copilăreşti, cadouri oferite adversarului, la golul 2 şi golul 3. La golul 4, am strâns prea mult la interior şi, când ajunge fundaşul stânga să-ţi marcheze, este o problemă. Este totuşi o diferenţă de valoare, este echipa campioană. Noi ne-am întors înapoi la ale noastre. Când faci cadouri, mai ales împotriva CFR-ului, normal că te destabilizezi şi cazi. Sunt obosit de câte cadouri facem mai ales în faţa unui asemenea adversar”, a spus Moldovan la Digi Sport.

Formaţia CFR Cluj a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 4-0 (1-0), echipa Chindia Târgovişte, într-un meci din etapa a XVII-a a Ligii I.

Golurile au fost marcate de Itu ‘3, Bordeianu ’72, ’79 şi Camora ’86.