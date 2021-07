Ministrul Transporturilor, ironizat de un lider PNL: „Dacă va finaliza DN 71 îi fac diplomă de onoare”

Liberalul Virgil Guran a spus că atât proiectul de salvare a Combinatului de Oţeluri Speciale (COS), cât şi proiectul de reabilitare şi modernizare a DN 71 au fost „rase într-o zi”. Cele două proiecte au fost însă promisiuni în campania electorală ale PNL, dar nefinalizate.

„Proiectele la care am lucrat personal, pe perioada cât am fost consilier de stat, mă refer la COS Târgovişte şi DN 71, au fost rase într-o zi. DN 71 se termina cam prin 2024, dacă mergeau lucrurile aşa cum trebuie, pentru că la noi se întâmplă să se mai încurce treburile. Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, în multe discuţii pe care le-am avut cu el, mi-a zis că o să-mi demonstreze el că varianta aceasta, care, într-adevăr, dacă nu trece prin localităţi, este mai rapidă, mai în regulă, o să se termine tot în 2024. Dacă se întâmplă lucrul acesta, indiferent în postură voi fi, eu voi veni şi o să-i spun: domnul Drulă, vă rog să mă scuzaţi, am greşit când am spus că nu ştiţi ce faceţi, aveţi dreptate, vă mulţumesc. Eu îi fac diplomă de onoare”, a spus Virgil Guran, fostul consilier al lui Victor Orban, în perioada când acesta a fost premier.

Nu este primul atac de acest gen . Recent, deputatul Gabriel Plăiaşu a declarat, în contextul declanşării falimentului pentru Combinatul de Oţeluri Speciale (COS) Târgovişte, că vinovat de această situaţie este ministrul Economiei (USR), Claudiu Năsui.

„Într-o încercare disperată de rezolvare a problemei, undeva la începutul anului, am mers la combinat împreună cu o delegaţie, să vedem la faţa locului dacă oamenii ăia erau pregătiţi să reînceapă producţia. Ce vă spun acum este trist, dar adevărat: cuptorul ăla e pregătit, e revitalizat complet, modernizat şi poate să înceapă producţia şi mâine. Erau pregătiţi la 1 ianuarie să înceapă activitatea şi cu o piaţă de desfacere asigurată, pentru că e nevoie de ce producea COS Târgovişte. Am văzut cu ochii mei acel cuptor. Este, din păcate, trist”, a spus Plăiaşu.