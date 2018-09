Ministrul Petre Daea, la Târgovişte: „Mă îngrijorează fiecare caz de pestă”

Ministrul a precizat că nu se cunoaşte, deocamdată, cum a ajuns virusul pestei porcine în comuna Lucieni.

„Sunt o serie întreagă de supoziţii în privinţa apariţiei pestei la Lucieni, dar nu vreau să mă pronunţ. Informaţiile pe care le am este că factorul uman este cel care propagă acum acest virus, pentru că nu toţi înţeleg, nu toţi realizează că este o boală extrem de periculoasă. Această boală nu se simte, nu se vede dar realizezi numai când pune la pământ animalul. Am discutat cu directorul DSV că a fost anunţat vineri de decesul unui porc în gospodăria respectivă, unde erau trei porci. Semnele clinice nu arătau ca fiind pestă porcină africană. Am luat analize”, a precizat Petre Daea.

Acesta a mai spus că autorităţile din judeţul Dâmboviţa au acţionat conform planului de măsuri în astfel de situaţii.

„Autorităţile au acţionat bine. Planul de contingenţă s-a pus în aplicare. Mă îngrijorează fiecare situaţie de genul acesta şi mă îngrijorează fiecare caz de pestă, indiferent unde se găseşte. Până acum nu ştiu de exista altor focare în Dâmboviţa”, a mai spus oficialul.