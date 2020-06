Medic de familie, infectat cu SARS-CoV-2: „Vă rog să purtaţi mereu masca de protecţie în spaţiile închise!“

Tudoriţa Popescu este cel de-al doilea medic de familie găeştean confirmat pozitiv cu virusul Sars CoV-2. Deşi asimptomatică, a fost testată, întrucât urma să fie supusă unei intervenţii chirurgicale.

În acest moment, se află internată la un spital din Capitală, iar starea sa de sănătate este una bună.

„Dragii mei, vreau să va confirm că am fost testată pozitiv de Covid-19. Totul este în regulă cu mine, mă simt bine şi sunt asimptomatică.

Ieri am vrut să mă internez pentru o intervenţie chirurgicală la coloana şi am făcut testarea de Covid, obligatorie înaintea oricărei internări.

Spre dimineaţă am primit rezultatul pozitiv şi am fost transferată într-un serviciu de specialitate pentru investigaţii şi tratament corespunzătoare. Din acest punct de vedere, nu vă faceţi griji pentru mine.

Vă rog să aveţi de grijă de voi şi să respectaţi indicaţiile de igienă şi sănătate, pentru prevenirea transmiterii virusului.

Chiar dacă nu putem percepe direct existenţa acestuia, este bine să ne protejăm pe noi înşine şi familiile noastre. În spaţiile închise, şi mai ales în mediile clinice şi spitaliceşti, vă rog să purtaţi mereu masca de protecţie.

Pentru cei care aţi intrat în contact cu mine în ultima săptămâna, va rog să ne anunţaţi telefonic pe mine sau pe înlocuitorul meu.

În perioada următoare, cabinetul meu va fi închis, iar sarcinile care îmi revin sunt preluate de colega mea, dr. Steluţa Tudor.

În plus, vă rog mult să va adresaţi colegei mele doar în caz de urgenţe şi pentru probleme care nu suportă amânare. (Steluţa, mulţumesc din suflet!)

Vom traversa cu bine această perioadă. Vă mulţumesc pentru înţelegere, pentru răbdare şi pentru grijă purtată!

Mă străduiesc să fie totul bine şi să revin alături de voi, cu dedicare în profesia pe care o iubesc şi care mă onorează!”, a scris dr. Tudoriţa Popescu.

Soţul său, Cezar Claudiu Popescu, care este director AFIR Dâmboviţa, a luat decizia de a se autoizola la domiciliu.

„Confirm ştirile pe care probabil le-aţi aflat din presă şi cu ocazia asta aş vrea să lămuresc anumite detalii care, poate, au fost greşit înţelese.

Soţia mea trebuia să se interneze ieri pentru a-şi rezolva o problemă cronică de sănătate şi, înainte de internare, a fost testată pentru Covid-19, conform procedurii.

Deşi a fost şi este încă asimptomatică, rezultatul a ieşit pozitiv. Acum este internată şi se simte bine.

De cum am aflat vestea, am decis să mă autoizolez la domiciliu şi am făcut toate demersurile care se impun în astfel de situaţii.

Deşi nu am simptome care să indice că aş avea virusul, consider că este important să fiu proactiv în a preveni transmiterea bolii şi aplic recomandările specialiştilor.

Vă îndemn să fiţi precauţi, să luaţi măsurile de protecţie şi distanţare fizică, şi să aveţi grijă de voi!

Să ne revedem cu bine!”, a transmis Cezar Claudiu Popescu.