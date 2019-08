Medalie de argint la Olimpiada Internaţională de Geografie pentru un elev din Târgovişte. „Este un vis devenit realitate“

Angelo Andi Petre a fost admis la Facultatea de Geografie din cadrul Universităţii Bucureşti, la secţiunea olimpici.

La Geografie, Angelo Andi Petre avea deja un renume la nivel naţional, obţinând în perioada liceului premii importante la olimpiadele şi concursurile de profil: două premii I, patru premii II şi două menţiuni, fiind premiat şi pentru consecvenţa participării la etapa naţională (cinci ani consecutivi participant şi premiant la Olimpiada Naţională de Geografie).

Reuşita neegalată până în acest moment în judeţul Dâmboviţa, la această disciplină, o reprezintă trecerea probei de baraj pentru intrarea în lotul României pentru Olimpiada Internaţională de Geografie, fiind calificat la Olimpiada Internaţională de Geografie pentru Europa Centrală, de Sud şi Sud – Est, care a avut loc în Belgrad, Serbia.

Concursul a inclus trei probe, toate în limba engleză: o probă teoretică (scrisă), o probă practică (în teren) şi o probă multimedia. La ediţia din acest an, desfăşurată la Belgrad (23-29 iunie), au participat 78 de elevi din 8 ţări.

Pasiunea pentru geografie, confirmată în atâtea rânduri prin participarea la o etapă internaţională, la toate etapele naţionale, dar şi prin elaborarea unor lucrări de cercetare geografică prezentate în sesiuni de comunicări şi conferinţe, se va continua prin parcurgerea, în ţara noastră, a cursurilor facultăţii de profil la care tocmai a fost declarat admis.

„Pentru mine, participarea la Olimpiada Internaţională de Geografiei a Europei Centrale, de Sud şi Sud-Est a reprezentat un vis devenit realitate. Încă de la prima mea participare la Olimpiada Naţională de Geografie 2015, desfăşurată la Cluj-Napoca, am intrat în contact cu barajul de selectare a lotului internaţional şi am rămas uimit de amploarea şi importanţa unei astfel de competiţii. Când am început liceul, mi-am stabilit trei mari obiective: să particip la toate etapele naţionale ale olimpiadei, să obţin locul I şi să reprezint România la o etapă internaţională. Mă declar mulţumit, la final de drum, pentru că am reuşit să-mi îndeplinesc toate obiectivele. Poate că cel mai semnificativ moment a fost cel în care am fost anunţat, în urma susţinerii barajului, că voi reprezenta România la această etapă, iar explozia de emoţii şi sentimente m-a copleşit în momentul în care am urcat pe scena Palatului Culturii din Târgu Mureş, în faţa a 600 de oameni, pasionaţi ai geografiei”, spune Angelo.

Absolventul spune că pregătirea pentru o astfel de etapă implică foarte multă muncă, care, cu timpul, îti construieşte diferite competenţe ce reprezintă, în fapt, cheia succesului. „Având în vedere că voi urma calea geografiei, fiind deja admis la Facultatea de Geografie, pot spune că participarea la această etapă m-a ajutat pe mine să îmi construiesc un bagaj consistent de cunoştinţe pe care le voi valorifica în perioada studenţiei”, spune el.

La această Olimpiadă, echipele României au obţinut opt medalii - şase de aur şi două de argint - la Olimpiada Internaţională de Geografie pentru Europa Centrală, de Sud şi Sud-Est (juniori şi seniori). Astfel, ţara noastră s-a plasat pe primul loc în clasamentul pe naţiuni.

