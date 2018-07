Maternitatea din Târgovişte, ridicată la unitate de grad III, ceea ce înseamnă că poate prelua şi trata cazurile grave. Cât de performantă este aparatura de acolo

Teoretic, Maternitatea din Târgovişte a fost ridicată la unitate de grad III, ceea ce înseamnă că poate prelua şi trata cazuri cu vulnerabilităţi crescute. În realitate, este departe de o finanţare corespunzătoare, arată Organizaţia „Salvaţi Copiii”.

Datorită medicilor, Maternitatea din Târgovişte face performanţă, motiv pentru care Organizaţia „Salvaţi Copiii” România continuă programul de combatere a mortalităţii infantile venind în sprijinul acestora. Jucătoarea de tenis, Sorana Cîrstea s-a alăturat cauzei Salvaţi Copiii , de combatere a mortalităţii infantile, făcând posibilă dotarea atât de utilă, incubatoarele existente fiind deja uzate de aproape un deceniu.

În prima jumătate a anului, la Maternitatea Târgovişte s-au născut 60 de copii înainte de termen, ceea ce reprezintă o rată de zece procente din totalul naşterilor. Dintre aceştia, în zece cazuri a fost vorba despre prematuritate severă. Cazuri care, în mod normal, erau trimise la maternităţi din Bucureşti. Odată cu ridicarea în grad a maternităţii, sunt tratate aici.

Zece prematuri au fost transferaţi la Târgovişte de la maternităţile din regiune (Argeş şi Prahova) şi toţi au fost salvaţi şi recuperaţi în dezvoltare de echipa medicală.

”Medicii de aici au făcut faţă în mod excepţional, dar a salva vieţi cu mâinile goale este un risc pe care nici un sistem medical nu ar trebui să şi-l asume. De cele mai multe ori, un incubator face diferenţa dintre viaţă şi moarte, ori, când ştii care e soluţia şi când ştii că ea este la îndemână, a o neglija şi a aplica principiul atât de păgubos ”merge şi aşa”, este iresponsabil. Noi, la Salvaţi Copiii, milităm atât pentru politici publice coerente, cât şi pentru responsabilitate socială. Gestul Soranei Cîrstea de a-şi dona premiul în bani de la participarea ei la Fed Cup către programul Organizaţiei Salvaţi Copiii de reducere a mortalităţii infantile în România este unul exemplar şi pentru asta îi suntem recunoscători”, a afirmat Gabriela Alexandrescu, Preşedintele Executiv al Organizaţiei Salvaţi Copiii România.

Doctorul Roxana Aldea a vorbit despre secundele de aur în intervenţie, atunci când e vorba despre salvarea copiilor născuţi înainte de termen.

”Diferenţa dintre moarte şi viaţă o fac viteza de reacţie a medicului şi aparatura medicală pe care o are la îndemână. Şansele la viaţă sunt direct proporţionale cu rapiditatea şi eficienţa îngrijirilor acordate nou-născutului în momentul naşterii. Întâi stabileşti o strategie de îngrijire care începe cu pregătirea locului unde va fi primit în terapie intensivă; aparatura medicală şi echipamentele sunt esenţiale în această etapă”.

Numai în 2017, Salvaţi Copiii România a investit peste 813.000 de euro în dotarea a 40 de maternităţi şi secţii de nou-născuţi din: Bucureşti, Braşov, Reşiţa, Caransebeş, Târgu-Neamţ, Bicaz, Roman, Târgu-Mureş, Gura Humorului, Rădăuţi, Buftea, Buzău, Iaşi, Satu-Mare, Tulcea, Bârlad, Botoşani, Caracal, Sibiu, Deva, Călăraşi, Oradea, Mangalia, Râmnicu-Vâlcea, Piteşti, Craiova, Timişoara, Bacău, Drobeta Turnu Severin, Zalău, Baia-Mare, Târgovişte, Alba-Iulia.



În total, în perioada 2012-2017, Salvaţi Copiii România a dotat 78 de maternităţi, din 40 de judeţe ale ţării, ridicând numărul echipamentelor donate la 393, în valoare totală de 3.120.000 euro.

Doar 23 de unităţi sunt de nivel III şi pot prelua cazurile severe

Datele arată că 90% dintre copiii prematuri sau extrem prematuri (sub 32 de săptămâni) supravieţuiesc în ţările dezvoltate, în timp ce în regiunile slab dezvoltate 90% dintre aceşti copii mor. (Raport WHO Born too soon). În România, este cazul unuia din 10 copii, care se naşte prematur şi are nevoie de intervenţie medicală de urgenţă încă din primul minut de viaţă pentru a supravieţui.

Echipamentele medicale insuficiente rămân o problemă frecventă în România, conform datelor din analiza Salvaţi Copiii privind situaţia maternităţilor din România: 13% dintre maternităţile de nivel I nu au niciun incubator standard pentru nou-născuţii prematuri, 56% dintre maternităţile de nivel II nu au ventilator pentru suport respirator şi 14% dintre maternităţile de nivel III au o singură masă de reanimare pentru copii.