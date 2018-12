La 7 ani îşi gătea singur. La 18 este unul dintre favoriţii unui concurs televizat de gătit. Povestea lui Valentin Dumitru, bucătarul fără diplomă

Valentin Dumitrescu găteşte încă de la vârsta de 7 ani, atunci când s-a mutat la Târgovişte, alături de sora sa mai mare pentru a studia. A început cu preparea ouălor şi treptat a ajuns să stăpâneacă sute de reţete.

La 16 ani s-a angajat într-un restaurant din Capitală, iar după o vară petrecută acolo a primit şorţul de bucătar. „Sora mea mai stătea lângă mine, dar nu mereu. Mi-a arătat cum să folosesc aragazul şi atât. Am ajuns să lucrez două veri la rând, unde am învăţat ce înseamnă adevărata bucătărie. Aveam 16 ani. Am lucrat prima vară ca ajutor de bucătar şi a doua vară m-au băgat bucătar, deşi nu aveam nicio calificare, nici măcar de ajutor”, explică el.

Valentin spune că în bucătărie se simte cel mai bine şi vrea să devină un bucătar celebru.

„Vreau să devin bucătar şef şi vreau să prind experienţă în bucătăria asiatică, tocmai de aceea, vreau ca după ce îmi termin studiile să plec în Japonia pentru a mă perfecţiona. Mai devreme de 30 de ani nu cred că voi avea restaurantul meu pentru că nu voi avea bani şi nici timp de aşa ceva”, spune Valentin.

Părinţii săi deţin un restaurant în comuna Gemenea şi nu de puţine ori Valentin a gătit pentru sute de invitaţi.

„Am ajutat-o pe mama mea la hanul unde este manager, la diferite evenimente. Cea mai mare nuntă la care am gătit a fost de 500 de persoane. Nu doar că am gătit, dar am şi servit pentru că erau foarte mulţi şi nu mai făceam faţă”, spune tânărul.

Valentin s-a înscris şi în concursul “Chefi la cuţite”, unde doi dintre maeştri bucătari l-au vrut în echipa lor – Chef Bontea şi Chef Dumitrescu, fiind cel mai tânăr participant din istoria emisiunii.



Valentin a gătit un preparat de lux – vită de tibet black angus, cu sos uite pe un pat de cartof dulce.

Ştie ce vrea de la viaţă

„După liceu o să fac faculattea la fără frecvenţă, pentru că nu o să am timp. O să lucrez în paralel şi cel mai mult o să mă ocup de calififări, de cursuri. Vreau să plec în unele ţări cum ar Franţa, Japonia, ca să experimentez mai multe bucătării. Vreau neapărat să ajung în Japonia pentru că cei mai mulţi bucătari care lucrează în bucătăria asiatică au plecat în Japonia şi acolo s-au experiementat. După o lună în Japonia înveţi tot felul de chestii noi. Vreau să îmi deschid un restaurant cu specific internaţional, să nu am doar o bucătărie anume. Bucătăria asiatică este una dintre cele mai scumpe şi cea mai căutată la momentul acesta”, a declarat pentru „aAdevărul”

Cele mai dificile preparate

În cei doi ani în care a lucrat, Valentin a experimentat tot felul de reţete, care mai de care mai dificil de realizat, care au la bază „ingrediente” cum ar fi foie gras, vită de angus, carne de cangur, creveţi sau homar. Chiar şi-aşa, mai devreme de 30 de ani nu se vede lucrând în propriul restaurant.

„Sincer, mai devreme de 30 de ani nu vreau să îmi deschid un restaurant al meu. Până atunci vreau să lucrez la patron ca bucătar chef. Abia după ce devin cunoscut îmi doi deschide un restaurant propriu, pentru că e greu în ziua de astăzi. E concurenţa mare pe piaţă. Dacă aş câştiga cei 30.000 de euro de la concurs mi-aş face o vacanţă, cred. I-aş folosi să merg în Japonia mai devreme să îmi îndeplinesc visul şi i-aş investi în tot felul de cursuri de dezvoltare profesională.

Felul să preferat de mâncare sunt sarmalele. La capitolul „desert” preferă pavlova sau prăjiturile cu vanilie şi macarons.