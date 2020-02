Judeţul Dâmboviţa va avea 8 staţii antigrindină. Cât de mult a afectat grindina agricultura în ultimii ani

Directorul executiv al Direcţiei Agricole Dâmboviţa, ing. Viorel Cigăran a anunţat că judeţul Dâmboviţa a fost inclus în programul de acoperire cu puncte de lansare a rachetelor antigrindină, program menit să protejeze culturile agricole, dar în mod special zonele pomicole care în ultimii ani au înregistrat pierderi foarte mari din cauza căderilor masive de grindină.

Staţiile antigrindină îi vor scuti pe agricultori, spun oficialii, de sume importante. Protejarea culturilor, a pomilor fructiferi împotriva grindinei înseamnă 10.000 de euro/ha.

„Este o veste foarte bună în special pentru sectorul pomicol, dar şi pentru sectorul legumicol, ca şi pentru celelalte culturi. Începând de anul trecut am intrat în programul de acoperire cu puncte de lansare a rachetelor antigrindină pentru a proteja culturile importante din judeţul Dâmboviţa şi judeţul Argeş. Ţinând cont că cele două judeţe sunt importante în cultura pomilor fructiferi, iată că, după cele 4 centre funcţionale în ţară care acoperă zonele viticole, a venit şi rândul pomiculturii. Mă bucur să dau această veste pomicultorilor, pentru că, altfel, cheltuiala cu protejarea culturilor, a pomilor fructiferi împotriva grindinei este destul de mare. Ca cifră depăşeşte 10.000 de euro/ha plasa antigrindină, ca şi investiţie. Pe lângă faptul că aduce beneficii datorită faptului că protejează culturile, plasa antigrindină are şi câteva efecte secundare care îngreunează activitatea fermierului”, spune directorul executiv al Direcţiei Agricole Dâmboviţa, ing. Viorel Cigăran.

Potrivit lui Cigăran, anul viitor încep efectiv lucrările de amplasare a celor 8 staţii de lansare în judeţul Dâmboviţa începând din nordul judeţului.

FOTO: Monitorul de Vrancea

Pe Valea Dâmboviţei, unde a văzut lumina zilei Frumosul de Voineşti, vor fi 4 puncte delansare, începând de la Văleni Dâmboviţa şi până la Măneşti, se continuă cu încă două puncte de lansare în Comişani şi Ulmi şi se merge pe Valea Ialomiţei cu încă două puncte de lansare, la Glodeni şi Vulcana Pandele.

„Suprafaţa estimată a fi protejată de grindină este de circa 150.000 ha. Investiţia va fi gata în 2022, pentru că se va lucra în 2020 şi 2021 pentru dotarea cu echipamente, iar în 2022 cele opt puncte de lansare vor fi funcţionale. Din datele pe care le-am primit, judeţele Dâmboviţa şi Argeş vor aparţine de Centrul de Combatere a Grindinei Prahova. Potrivit datelor primite de la acest centru, privind justificarea şi eficienţa acestei investiţii, 1 milion de euro investiţii în această instalaţie protejează 14 milioane de euro”, adaugă directorul Direcţiei Agricole Dâmboviţa.

Pagubele produse de grindină, în perioada 2013-2019, s-au ridicat la 19.446.792 lei.

Cele 8 puncte de lansare vor acoperi aproximativ o treime din suprafaţa judeţului Dâmboviţa. Aceste dispozitive acţionează la altitudini între 3.500 şi 8.000 de metri, în norii cu dezvoltare verticală, şi împiedică vaporii de apă să urce spre aerul rece şi să îngheţe.

În comuna Voineşti, zonă cultivată aproape în totalitate cu măr, locaţia pentru viitoarea staţie antigrindină a fost stabilită încă din 2018.

"În şedinţa de Consiliu Local, am pus la dispoziţia ministerului Agriculturii o suprafaţă de 2.500 mp cu titlu gratuit pe islazul comunal Voineşti pentru construirea unei staţii antigrindină. Aceasta staţie va ajuta absolut toţi pomicultorii de pe Valea Dâmboviţei. 2018 este singurul an în care nu am avut căderi de grindină pe Valea Dâmboviţei şi este un an de excepţie pentru calitatea şi cantitatea fructelor. Staţia va fi de un real folos pentru toţi locuitorii de pe Valea Dâmboviţei", a precizat primarul comunei Voineşti, Dănuţ Gabriel Sandu.

Zeci de oameni plâng în fiecare an de dezastrul provocat de grindină, mai ales că nu aveau asigurări, iar toată munca lor a fost distrusă de grindină. Culturi întregi, de ceapă, ustoroi, varză şi roşii sunt distruse în totalitate, an de an, de grindină.

”În câteva minute a dat piatră, a distrus tot. Pagube de 90%. A fost toată grădina verde pentru piaţă. Toată marfa a distrusă, compromisă toată grădina”, ne-a povestit Daniel Iolu, agricultor din Băleni.