Jucător al Chindiei şi regula care îl nemulţumeşte din Liga I: „Nu o înţeleg, e munca noastră pusă în joc”

„Vom lupta pentru fiecare meci. La prima vedere este ciudat.. dar în play-out oricum se înjumătăţesc punctele deci tot trebuie să adunăm acum. A fost un meci disputat, un meci de luptă. Cred că am fost echipa cu cele mai mari ocazii. Poate că estetic jocul nostru nu arătă foarte bine, dar am demonstrat că putem să batem cu orice echipă din Liga I. Am bătut şi Craiova şi Sepsi, deci clar am puteam să ocupăm un loc în play-off. Avem un joc organizat”, a declarat Andrei Piţian, la telekomsport.ro