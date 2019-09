Ioan Niculae, foc şi pară la adresa lui Alexa: „sunt mai puţin supărat pe băieţi, dar pe antrenor în mod deosebit”

”Astra cred că dacă nu avea noroc nu bătea pe nimeni până acum. Sunt mai puţin supărat pe băieţi, dar pe antrenor în mod deosebit”, a afirmat Niculae.

Dan Alexa a declarat, potrivit telekomsport.ro, că este dezamăgit de jucătorii din atac. El a menţionat că este normal ca Ioan Niculae să fie supărat.

"După asemenea rezultat şi după asemenea evoluţie, e normal să fie dânsul supărat. Dânsul decide. Am mai spus-o, domnul Niculae, am o relaţie foarte bună cu dânsul. El decide. Asta este. Cu dânsul vorbesc, dânsul are părerea lui. Am băgat jucătorii care erau apţi şi care am considerat că sunt cei mai buni, de fapt, jucătorii pe care-i aveam sută la sută pentru meciul de astăzi şi au jucat prost. Vă daţi seama că e dezamăgit atunci când te bate Chindia, cu tot respectul pentru ei, şi nu doar că te bate, dar Chindia te-a dominat, 10-15 minute teritorial şi ar fi culmea să fie mulţumit, nu? Din păcate suferim cu echipele mici. Este vina mea. M-aş fi aşteptat mai mult la meciurile cu Clinceni şi Chindia", a spus Alexa, citat de news.ro.