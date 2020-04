Infracţiuni pe bandă rulantă la o firmă de panificaţie din Dărmăneşti. Angajaţii aveau inclusiv declaraţii false

Oamenii legii au constat că agentul economic ar fi funcţionat fără autorizaţiile legale eliberate de DSVSA.

De asemenea, poliţiştii au identificat 3 persoane care nu deţineau contracte individuale de muncă şi cărora le-ar fi fost eliberate adeverinţe false pentru a se deplasa la locul de muncă.

„Totodată, în perioada august 2019 şi până în prezent, societatea comercială nu ar fi evidenţiat veniturile obţinute din comercializarea produselor finite şi ar fi utilizat utilaje care se aflau sub sechestru. În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal şi efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, fapte prevăzute de Legea 241/2005 şi de art. 322 din Codul Penal. Urmează a se stabili cu exactitate prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională”, se arată într-un comunicat al IPJ Dâmboviţa.

De asemenea DSVSA a dispus suspendarea activităţii societăţii comerciale până la remedierea deficienţelor, iar ITM Dâmboviţa a sancţionat contravenţional agentul economic pentru utilizarea forţei de muncă la negru.