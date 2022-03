Imaginile rodniciei pe care pomicultorii nu şi-ar fi dorit să le vadă. Beciurile sunt ticiste cu mere. „Le facem suc şi ţuică“

În pragul lunii aprilie, depozitele pomicultorilor din Voineşti sunt pline cu mere, se vaită ei şi spun că aşa ceva nu s-a mai întâmplat până acum.

Desfacerea este o mare problemă, care blochează vânzările. Cum afară s-a încălzit, merele încep să păteze, se pufează şi nu vor mai fi apetisante la consum. Vor fi bune doar de ţuică şi suc.

„Se vinde foarte-foarte slab comparativ cu anii trecuţi. Preţul este foarte mic. Dacă stăm să calculăm cât investim, cât ne costă preţul de producţie al unui kg de mere, undeva la 60-70 de bani, aşa la limită, la cheltuielile de anul trecut. Anul ăsta suntem pe pierdere 100%.





Depozitul le menţine bine, dar dacă din noiembrie, de când suntem pe piaţă şi până acum nu am reuşit să vindem jumătate de marfă, vă daţi seama în ce situaţie suntem. De acum vor apărea fructele de sezon, cireşe, căpşuni etc, mai procesăm ce mai putem la suc şi restul va ajunge la ţuică, ceea ce nu ne doream, pentru că acolo câştgul e şi mai mic”, spune Mihai Popa, pomicultor.

Merele se vând acum cu 70-80 de bani sau cel mult 1 leu, în funcţie de calitate şi cantitatea dorită de cumpărători.

Situaţia este cu atât mai îngrijorătoare în contextul războiului din Ucraina, care angrenează, deja, scumpiri pe toate planurile, mai cu seamă a motorinei care este folosită la stropiri, dar şi a soluţiilor împotriva dăunătorilor.

Speriat de această situaţie, un pomicultor în vârstă de 73 de ani a donat 3 hectare de livadă unor persoane pentru că el nu mai poate susţine toate cheltuielile.

„Este o perioadă foarte critică pentru noi. Nu avem ce face nici cu pământul, nici cu merele. În decembrie au venit muncitorii pentru tăieri şi am zis să fac o socoteală, ce mai am, ce pot să vând. În momentul când am realizat că numai tăierile pentru 5 hectare mă costă peste 15.000 de lei, la care trebuiau adăugate îngrăşămintele, mi-am dat seama că nu mai pot să fac faţă”, a mărturisit Cornel Liţescu, un alt pomicultor.

Îngrăşămintele şi pesticidele s-au scumpit cu până la 300%, spun agricultorii. Oamenii au ajuns la capătul răbdării, iar dacă preţurile vor continua să crească, nu vor avea altă soluţie decât să lase pomii neîngrijiţi, sau să vândă terenurile.

Chiar dacă ar scăpa de multe probleme, asocierea nu le surâde multor pomicultori, iar rezultatul se vede cu ochiul liber în livezile rămase neîngrijite.

„La acest moment merele sunt în beciuri, pentru că producătorii nu au reuşit să pătrundă în lanţurile de supermarketuri. În această perioadă a venit şi căldura, fapt care provoacă unele pagube fructelor depozitate, prin deshidratare, formează pete şi se depreciază”, crede viceprimarul comunei Voineşti, Claudiu Popa.