Greutăţile fermierilor români în lupta cu seceta. „Ne dorim cu toţii ca statul să se implice mult mai ferm“

Deşi toate guvernele care au fost la conducere au susţinut că agricultura e primordială, niciunul nu i-a ajutat cu adevărat pe agricultori. Ministerul agriculturii a alcătuit mai multe comisii care merg in teren şi calculează gradul de afectare al producţiei, din cauza secetei, însă doar cei care sunt afectaţi cu mai mult de 30% beneficiază de subvenţie.

„Grâul, de exemplu, a suferit un stres deosebit de puternic, din cauza lipsei umidităţii în toamnă şi iarnă, dar şi din cauza frigului din primele luni ale anului. Nu mai poate fi multiplicat pentru sămânţă, ceea ce o să implice mari pierderi. Şi-aşa o să fie greu de recoltat, pentru că nu are înălţimea bună pentru treierat", a spus Tudor Dorobanţu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Democratice din România şi inginer agronom.

În România, doar 20% din suprafaţa agricolă este irigată, iar Ministerul Agricculturii spune că peste 1.1 milioane de hectare sunt afectate de secetă. În Dâmboviţa, primăriile au declarat că din 16.124 ha sunt afectate 10.715 ha, ceea ce înseamnă un procent de aproximativ 67%.

„De la an an seceta se face puternic simţită, având pierderi deosebite la culturile vegetale. Eu am şi un sector zootehnic, dorind tranformarea cerealelor în carne, în lactate, pentru a închide un lanţ, pentru a crea beneficii, dar schimările climatice ne afectează din ce în ce mai tare. Ne dorim cu toţii ca statul român să se implice mult mai ferm, cu măsuri pe termen lung în ceea ce înseamnă stoparea fenomenului de deşertificare, de secetă pedologică profundă. Cerem Ministerului Agriculturii să vină cu măsuri urgente în întâmpinarea produătorilro agricoli, care suportă aceste fenomene. Avem nevoie de sprijinul statului, aşa cum se întâmplă în alte ţări europene. Trebuie revitalizate sistemele de irgaţii, sistemele de împăduriri. Toate aceste lucruri sunt importante dacă vrem să facem agricultură în România şi să ne hrănim pe noi înşine, nu să fim dependenţi de importuri”, mai spus Tudor Dorobanţu.

Agricultorii se plâng de ani de zile că nu sunt ajutaţi de stat, aşa cum se întâmplă în alte ţări, şi nu vad cu ochi buni nici acesta subvenţie, care pare mai degrabă un tertip electoral.

Totuşi fermierii mai speră în continuare şi îşi lucrează pământul ca şi până acum, fiindca asta ştiu să facă şi sunt şi obligaţi de datoriile făcute de-a lungul anilor