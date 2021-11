Gaz Metan Mediaş a plecat cu toate punctele de la Chindia, cu ajutorul unui gol marcat în prelungiri. Săndoi: „Am simţit că nu e ziua noastră”

Matricardi a marcat golul victoriei în minutul 90+1, după o centrare de la Trif.

Din minutul 63, Gaz Metan a evoluat cu un jucător mai puţin, după eliminarea lui Moura.

Chindia: Căbuz - Căpuşa, Celea, Iacob, Roumpoulakou - Neguţ, Kocic (Popa '73), Popadiuc, Corbu (Stoian '82)- Marian Şerban (Matiş '64), Florea. Antrenor: Emil Săndoi

Gaz Metan: Vâlceanu - Moura, Matricardi, Yuri, Trif - Alceus, Filip - Lixandru (Iancu '90), Chamed (Dobrescu '71), Grădinaru (Izata '90) - Morar (Sarr '71/Horj '90+3). Antrenor: Ilie Poenaru

Cartonaşe galbene: Neguţ '57, Celea '86 / Moura '35, '63, Morar '36, Yuri '75, Iancu '90+4

Cartonaş roşu: Moura '83

Arbitri: Istvan Kovacs – Vasile Marinescu, Ovidiu Artene – Sorin Costreie

Observator: Augustus Constantin

”Nu am jucat bine, am început temători, am făcut multe greşeli, adversarul nu şi-a creat ocazii, nici noi nu am avut unele clare. A fost al 10-lea gol primit în acest sezon, o fază fixă netratată cu atenţie, se pierde marcajul, asta a făcut diferenţa. Acum eram mulţumit şi cu un punct, am simţit că nu e ziua noastra. Echipele care sunt în inferioritate numerică speculează la maximum aceste faze fixe”, a declarat Emil Săndoi, după meci.