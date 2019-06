FOTO VIDEO Spectacol, adrenalină, relaxare, creativitate şi mişcare în aer liber, la Haidook Summer Fest

Haidook Summer Fest are loc de patru ani în pitoreasca zonă Runcu, din Dâmboviţa, situată la poalele Munţilor Leaota. Haiducii moderni încântă publicul la acest sfârşit de săptămână cu momente de magie ecvestră în “arena” hipică special creată de organizatori într-un vârf de deal.

Prima zi a evenimentului Haidook Summer Fest a fost dedicată pasionaţilor şi practicanţilor de călărie care şi-au demonstrat abilitătile în prima etapă a concursului de Working Equitation - o disciplină ecvestră care începe să câştige o popularitate din ce în ce mai mare în rândul copiilor pasionaţi de călărie din România.

Francesca, o tânără campioană a României la călărie, spune că între ea şi calul său a fost dragoste la prima vedere.

„Până acum, am mers la un singur concurs, am luat locul I, datorită lui. Este un căluţ minunat, lucrez de puţin timp cu el, numai că am reuşit să fac o conexiune foarte frumoasă. Mi-a plăcut foarte mult încă de când eram mică şi am vrut să mă ocup de performanţă, aşa că acum îmi urmez visul şi concurez cu el”, spune Francesca, 11 ani.







Încă de la primele ore ale dimineţii, turiştii au început să urce dealurile din Runcu. Au venit din Bucureşti, Piatra Neamţ sau Ploieşti, mai ales că astfel de evenimente hipice se întâmplă mult prea rar în ţara noastră.

Actorul Denis Ştefan, mare iubitor de cai, se află şi el zilele acestea la Runcu.

„Noi ne bucurăm că există un interes pentru evenimentele ecvestre în România din ce în ce mai mare. E un lucru extraordinar că în anumite părţi ale ţării aceste festivaluri au ajuns deja la a treia, a patra ediţie, cum este şi Haidook Summer Fest”, spune el.























Pentru cei care nu s-au urcat, deocamdată, pe cal, au fost pregătite şi ateliere de tras cu arcul, de pictură pe ceramică, pictură pe lemn, atelier de olărit, atelier de lasou, jocuri şi concursuri de treasure hunt, dar şi zone de leneveală, pe baloţi de paie.

Duminică seară, va intra în scenă şi Miron Bococi, maramureşean de fel dar stabilit în Barcelona, unul dintre cei mai buni dresori de cai din lume. “Vrăjitorul de cai”, cum este supranumit, vine la Haidook Summer Fest pentru a crea magie ecvestră.

