FOTO VIDEO Sorana Cîrstea, lângă bebeluşii născuţi prematur, salvaţi de incubatorul donat de ea Maternităţii din Târgovişte: „E o senzaţie incredibilă”

„Aceşti bani pe care i-am donat au fost banii pe care i-am câştigat la confruntarea România – Elveţia, bani pe care i-am câştigat luptând sub tricolorul României. Pentru mine este o onoare să joc pentru România, nu am făcut-o niciodată pentru bani.



Având în vedere că sunt într-o situaţia privilegiată, mi-am dorit să dau ceva înapoi comunităţii şi primul gând a fost să ceva înapoi oraşului unde am crescut. Ulterior am luat legătura cu echipa Salvaţi Copii şi am hotărât să cumpărăm acest incubator. Am înţeles că era nevoie foarte mare şi mă bucur enorm să pot să fac acest lucru”, a spus Sorana.

La Maternitatea din Târgovişte, în 2017, au avut loc 1956 de naşteri, din care 261 de prematuri, ceea ce reprezintă 13,3%. De asemenea, 242 de copii au fost îngrijiţi la Terapie Intensivă.

Pe plan sportiv, Sorana Cîrstea, favorita 5 a BRD Bucharest Open, s-a bucurat de calificarea în turul 2 la turneul de la Arenele BNR, după ce a invins-o cu 6-3, 6-3, pe turcoaica Cagla Buyukakcay.

A doua mână de ajutor întinsă de Salvaţi Copiii, Maternităţii din Târgovişte

La fiecare şase ore un copil mai mic de un an moare în România. Rata mortalităţii infantile plasează ţara noastră pe primul loc în Uniunea Europeană. Din păcate România se confruntă cu o incapacitate gravă de a răspunde nevoilor acestor copii. Deşi necesarul ar fi de 600 de locuri în terapia intensivă neonatală, sunt asigurate doar aproximativ 300. Pentru a veni în sprijinul copiilor care se nasc la Târgovişte, organizaţia Salvaţi Copiii a donat un ventilator de suport respirator de 23.500 de euro .