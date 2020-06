FOTO VIDEO Mirosul de bulz, aerul curat şi liniştea Munţilor Bucegi i-au atras ca un magnet pe turişti

S-au creat chiar şi ambuteiaje, lucru de neimginat în ultimele luni.

Pentru aerul curat şi pentru o plimbare la poalele muntelui au ieşit din case turiştii în minivacanţa de Rusalii. Iar Staţiunea montană Padina - Peştera este un loc ideal pentru aşa ceva. Turiştii au profitat de vremea frumoasa de la munte şi au fugit, efectiv, din oraşe.

VIDEO: MDI TV

Cei mai mulţi dintre ei au preferat să facă drumeţii şi să se relaxeze la iarba verde şi să guste din delicatesele tradiţionale: mici şi bulz.

„Am zis să profităm de vacanţa asta de câteva zile. Ne-am preătit cu nişte palincă, ceva chimicale, suc acidulat. Am venit cu toată familia, cu naşi, fini, fraţi, surori”, ne-a spus o târgovişteancă.

„Nu am mai fost de acum 40 de ani şi mă bucur că găsesc ceva nou, faţă de acum 40 e ani. Este la fel de frumos. Numai că atunci am fost iarna şi am preferat să vin şi vara. Vremea este frumoasă, aer curat, uşor de respirat, numai bine pentru o drumeţie. Nu e nici cald, nici rece. E numai bine la mânecă scurtă”, ne-a mărturisit o turistă din Prahova.









Familiile numeroase şi-au dat întâlnire la munte, chiar la marginea Râului Ialomiţa.

Şi în a doua zi de Rusalii au continuat să urce turiştii la Padina, iar cabanierii spun că şi în zilele următoare, şi mai ales în weekend, vor veni din ce în ce mai mulţi turişti.