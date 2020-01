FOTO VIDEO Imagini fabuloase cu Peştera Ialomiţei, cea mai vizitată peşteră din Munţii Bucegi

Peştera Ialomiţei din Bucegi este situată in localitatea Moroeni, judetul Dâmboviţa, pe versantul drept al Cheilor Ialomiţei, la o altitudine de 1.560 de metri. Scobită în calcarele jurasice ale Muntelui Bătrâna, ce si-a primit numele de la râul Ialomiţa, care izvorăşte la 10 kilometri distanţă din circul glaciar numit Obârşia Ialomiţei, situată sub Vârful Găvanele, Peştera are farmecul şi secretele ei pe care nu ţi le dezvăluie decât dacă îţi iei inima în dinţi să-i treci pragul.

Peştera Ialomiţei, cea mai importantă formaţiune carstică a Bucegilor, a fost reabilitată şi modernizată, cu ajutorul fondurilor europene, proiect inaugurat în 25 iulie 2015.

La acea vreme, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, în calitate de beneficiar, a obţinut finanţare nerambursabilă prin programul Regio, în valoare totală de 6.415.654,31 lei (valoarea totală eligibilă a reprezentat 4.533.196,07 lei – fonduri FEDR 4.180.254,38 lei; fonduri de la bugetul naţional 352.941,69 lei).

Peştera a fost dotată şi cu echipamente de sonorizare şi de proiecţie pentru desfăşurarea unor evenimente precum slujbe religioase sau spectacole, sistem de supraveghere video, filme documentare pentru informarea vizitatorilor, dar şi bănci de odihnă, pubele ecologice şi altele.

Contractul de finanţare s-a derulat pe parcursul a 40 de luni, având ca obiectiv dezvoltarea zonei montane din judeţul Dâmboviţa, prin creşterea activităţii turistice în zona Peşterii Ialomiţei.

Investiţia realizată cu sprijin Regio a avut ca rezultat crearea condiţiilor optime pentru vizitarea peşterii, cu acces îmbunătăţit pentru turişti, inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi.

Peştera are o lungime de circa 1.100 de metri, dintre care 450 sunt accesibili şi amenajaţi pentru vizitare. Intrarea peşterii este orientată spre est, iar gura acesteia, sub formă de semielipsă, are o înălţime de 20 metri şi o lăţime de 16 metri.

Peştera Ialomiţei este deschisă de marţi până duminică, între orele 9:00 - 18:00, iar taxa de intrare este 10 lei pentru adulţi, 5 lei pentru copii.