FOTO Verighete din lemn cu cristale Swarovski. Un tânăr român creează adevărate bijuterii din lemn

Povestea lui Marius cu lemnul a început după ce multă vreme a fost plecat din ţară. A lucrat 15 ani în Spania, unde a deţinut propria pizzerie, dar pentru că nu a mai mers s-a întors acasă.

Aici s-a aucat de treabă. Revenind acasă, după ce a încercat diferite joburi, s-a apucat să prelucreze obiecte din lemn masiv (interior/exterior): măsuţe de cafea, bănci de lemn.

"E migăloasă treaba asta, dar îmi place. Nu am studii în domeniul artei, dar m-am specializat cu ajutorul internetului. Cel mai mult vânt în străinătate. Îniţial afacerea am început-o pe un site din SUA", spune dâmboviţeanul.

Pentru o pereche de inele de logodnă Marius cere între 200 şi 400 de lei, iar pentru pandantive lucrate manual din lemn, cel puţin 400 de lei.

Într-o zi, lucrând la o masuţă, s-a lovit de un nod mai mare din lemn de nuc, l-a scos şi privindu-l, a simţit că trebuie să îl transforme în inel. În timp, învăţând cum să facă bijuteriile, a renunţat la prelucrarea obiectelor din lemn masiv.

„Primele inele de lemn au fost verighete. Să dai viaţă unui obiect, să transformi lemnul, să-l ajuţi să-şi păstreze proprietăţiile şi calitatea, e o responsabilitate pe care mi-o asum cu plăăcere. Ascult ce îmi transmite lemnul şi-l las să-mi dezvăluie în ce-şi doreşte să se transforme. A fost o perioadă în care am abandonat lucrul în atelier, pentru că am avut late priorităţi, ccum ar fi familia. De curând însă am început din nou să munesc”, spune el.

Cele mai multe comenzi le primeşte pe pagina sa Facebook