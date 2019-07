FOTO Proiect umanitar demarat un fost tânăr instituţionalizat. A înfiinţat o asociaţie care renovează un fost conac ce va deveni casă pentru copiii sărmani

Acesta se numeşte Gabriel Ciobotaru şi are 37 de ani. Cunoaşte sistemul pentru că de la 10 ani a rămas orfan. Tatăl său, avitor de meserie, a murit la cutremur, iar mama să a murit la din cauza unei sarcini extrauterine.

De mai mulţi ani, cu sprijinul foştilor copii instituţionalizaţi, Asociaţia incearcă să schimbe în bine viaţa copiilor care se află în dificultate.

În 2016, s-a fondat în comuna Bilciureşti, din judeţul Dâmboviţa, un “conac” social, o casă renovată, în care copiii deforizati şi fără părinţi să poată primi îngrijire, atenţie, posibilitatea de a se dezvoltă, de a învaţă şi de a se juca într-un mediu fără griji.

Centrul nu este finalizat în întregime şi mai necesită multe alte lucrări.

„Ne dorim să terminăm lucrările pentru noile dormitoare, care au fost refăcute după cerinţele ISU, să refacem acoperişul prin care plouă şi să amenajăm un loc de joacă pentru cei 80 de copii. O firma de arhitectură ne-a ajutat pro bono cu proiectul, însă avem nevoie de sprijin şi de materiale pentru construcţia efectivă”, spune Gabriel Ciobotaru.

La Centrul din Bilciureşti au fost efectuate lucrările interioare, dar mai este nevoie de gresie, balustrade, paturi, vesele pentru bucătărie.

Centrul e în reconstrucţie de un an, are autorizaţia şi avize necesare. „Lucrările au început de un an şi jumătate. Noi avem centrul de trei ani, dar au durat toate formalităţile, avizele etc. După aceastea au început lucrările de amenajare la interior, acoperişul etc. Asociaţia a primit acest conac şi va face un cnetru de zi, pentru că aceste centre pentru copii se vor desfiinţa. Ne descurcăm cu sposorizările primite de la oameni de bine. Fiecare a contribuit cu ce a putut. Am dori să amenajăm un loc de joacă pentru copii, polistier pentru izolarea la exterior. Lucrările trebuie finalizate că să putem începe activitatea. De la anul centrele de plasament se vor desfiinţa şi vor fi case tip familial. Noi dorim să continuăm cu centrul de zi, este de viitor”, mai spune Gabriel.

Când va fi finalizat, Centrul va putea găzdui 100 de copii, la centru de zi şi va avea 25 locuri pe cazare.

Copiii provin numai din familii defavorizate din Bilciureşti dar şi din alte comune. „În jur de 100 avem pe listă acum. O să lucrăm şi în mai multe serii, vom vedea cum vom lucra. Se vor desfăşura acolo activităţi diverse, de la socializare, cunoaştere, de integrare, la pictură, muzică, desen, tot ceea ce nu fac ei acasă. Acolo vor putea să şi mănânce, vor primi o haină, vor primi consiliere. Pe timpul vacanţelor pot vnei şi de la ora 10.00, iar pe timpul şcolii pot veni după-amiaza, după ce termină şcoala. Fondurile provin numai din sponorizări. Până acum s-a investit în jur de 50.000 de euro şi ar mai fi nevoie de încă 30.000 de euro pentru finalizarea lucrărilor. Dacă vom avea banii ar trebui să terminăm în două luni”, adaugă el.

Un neamţ, pe numele său Helmut Schlotterer, a cumpărat pentru copiii din România acel conac şi l-a donat copiilor. Are şase camere, o sufragerie mare, o bucătărie, sală de calculatoare şi băi.

„Am fost şi eu instituţionalizat, de la 10 ani. Aşa cum m-au ajutat pe mine alţii, vreau şi eu să ajut. Viaţa de copil instituţionalizat nu e chiar uşoară. Depinde cum ţi-o faci. Tatăl meu a fost avator, iar mama cântăreaţă. Tata a murit când m-am născut eu, la cutremur. Am încercat de mic să fac activităţi, să ajut oameni. Vreau să scriu o carte, care se va numir: născut pentru a învinge, în care voi povesti tot ceea ce am trăit până acum”, mai spune el.

