FOTO Cum a pictat un jandarm pereţii unei grădiniţe din Târgovişte. „M-am gândit să le fac un cadou copiilor“

Plutonierul-major Rizea Florin a muncit mai bine de două săptămâni pentru a da culoare grădiniţei.

Picturi înfăţişând personaje îndrăgite din desenele animate şi-au găsit, astfel, locul pe gardul împrejmuitor din curtea instituţiei pentru educarea şi instruirea copiilor preşcolari, creând un spaţiu vesel, primitor şi plin de viaţă.





Jandarmul este pasionat de pictură încă din copilărie şi consideră că a făcut un cadou pentru generaţiile de copii care îşi încep educaţia în acest loc.

Plutonierul-major Rizea Florin este absolvent al Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” din Drăgăşani şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa din anul 2005.





De asemenea, el a urmat cursurile Şcolii de Arte din Târgovişte. De asemenea, el a urmat cursurile Şcolii de Arte din Târgovişte.

„Eu am această pasiune a pictatului încă de mic, de pe băncile şcolii. Am urmat cursurile Şcolii Populare de Arte din Târgovişte, sub îndrumarea domnului profesor Mihai Şerbănescu. Nu pictez pereţi de mult timp. Am pictat un perete al fetelor mele şi atunci am văzut că îmi iese. La Grădiniţa Carmen Silva am ajuns din întâmplare să pictez. Unitatea Şcolare fiind vecină cu noi, am zis să facem ceva acolo, să îi ajutăm. Le-am făcut un cadou copiilor, la început de an şcolar”, a spus jandarmul.

Părinţii şi copiii s-au bucurat de surpriză, iar cei cei mici şi-au adus şi ei contribuţia la înfrumuseţarea gardului. „Au făcut mozaic cu mâinile copiilor pe un panou, pentru amintire. Este prima instituţie şcolară în care am pictat şi sper că nu va fi ultima”, explică acesta.

De ce nu a devenit artist

Deşi este pasionat de pictură, Rizea Florin nu s-a perfecţionat. Spun că nu se consideră atât de talentat. „E greu să faci facultatea de Arte Plastice. Trebuie să fii foarte talentat să poţi să intri acolo. Tot ce fac eu este ai mult hobby. Nu m-am bazat că o să câştig eu ceva din asta. De altfel, la grădiniţă am lucrat gratuit, special pentru copii”, mai spune el.















Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: