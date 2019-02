FOTO Florile de sezon, miros de afacere profitabilă. Cu ce soiuri au dat lovitura un inginer şi soţia sa, cadru didactic

Familia Safta se ocupă de patru ani de cultivarea florilor în ghiveci în seră. Totul a pornit de la pasiunea pentru amenajările exterioare. Când cei doi soţi au văzut că se descurcă, au pus şi bazele afacerii, care în scurt timp a devenit una profitabilă.

„În timp ne-am format clienţi fideli, am pus bazele unor colaborări şi poate, cea mai importantă realizarea este faptul că am devenit furnizor pentru Festivalul Naţional de Romanţe-Crizantema de Aur. Am început această afacere de aproximativ 4 ani. Cred că a început din pasiunea pentru flori. Am început să amenajăm plantele în curte şi când am văzut că ne iese am zis să începem o afacere în sensul ăsta. Am început cu panseluţa de primăvară, într-o cantitate foarte mică, mai mult într-o joacă. Am văzut că reuşim şi ne-am extins”, spune Dorin Dumitru Safta.







O zambilă cu tot cu ambalaj se vinde la 5 lei, la fel şi primula, un Cyclamen poate fi cumpărat cu 10 lei, bănuţei cu 3 lei, iar panseluţa se vinde la 1,5 lei. În ofertă mai sunt incluse şi plantele suspendate curgătoare la ghiveci.

„Cultivăm peste 2-30 de soiuri de plante, de primăvară, vară şi toamnă şi vrem să începem şi pentru iarnă, pentru sărbători. Pentru perioada aceasta am pregătit zambila, primula, plante asortate, Cyclama, bănuţeii. Eu spun că avem preţuri de producători destul de accesibile pentru ce este acum pe piaţă. La noi, o zambilă cu ambalaj cu tot, de la noi pleacă la 5 lei”, explică proprietarul serelor de flori.

Solariile sunt încălzite, pentru ca plantele să nu moară pe timp de iarnă. Investiţia pentru un astfel de solar, cu tot cu sistem de încălzire, soiuri cultivate, folie şi tratamente pentru plante, se ridică la aproape 100.000 de lei. Investiţia se recuperează rapid, spun proprietarii.







„Avem clienţi de zi cu zi, avem şi contracte, nu este o problemă în privinţa asta. Soţia lucrează în învăţământ, iar eu în industrie, ca inginer. Am încercat să luăm fonduri, dar am întâlnit un obstacol, în sensul că ne obligau să cultivăm 20% legume şi diferenţa cu plante. Am refuzat. Cred că avem câte două rotaţii de plante pe sezon. Costurile sunt mai ridicate în perioada de iarnă, dar profitul este pe măsură şi merită efortul depus. Este o afacere de familie, la care sunt angrenaţi părinţii, socrii, verişoara, copiii”, mai spune proprietarul.



















