FOTO Antreprenorul din turism care a renunţat la job-uri bine plătite în IT şi vânzări. Acum are un centru de echitaţie

Pasionat de calculatoare, Ionuţ s-a specializat în domeniul IT, dar şi în vânzări. Programul extrem de încărcat l-a făcut să fugă de agitaţia din Capitală, chiar dacă avea un venit mult peste medie, şi a investit 500.000 de euro într-un domeniu pe care nu îl cunoştea deloc: turismul.

A construit, în 2015, un centru de echitaţie şi o pensiune, în comuna dâmboviţeană Runcu. Centrul Potcoava a atras 6.000 de turişti anul trecut şi a ajuns la o cifră de afaceri de peste 1,6 milioane de lei.

„Am terminat Jurnalismul, dar nu am profesat nicio zi. Nu am vrut să fac altă facultate. Când am terminat facultatea, colegii mei deja se duceau voluntari în diferite redacţii. Eu nu puteam pentru că deja lucram în IT. La vremea aceea, eram manager IT într-o organizaţie. Câştigam destul de bine. Aveam un credit la bancă, aşa că pe bani puţini nu puteam să lucrez. Mă pricepeam la calculatoare, nu aveam studii în domeniu. Am făcut de toate, de la găuri în pereţi, până la software complet”, îşi aduce aminte Ionuţ Popescu.

După câţiva ani de IT, a decis că este timpul să se oprească şi a intrat în domeniul vânzărilor.

„Mi-am dorit să fac şi altceva. Lucram foarte mult, ca în corporaţii, de luni până duminică. Dacă nu eram în tren, eram în avion şi tot aşa. Bani câştigam foarte bine, dar nu prea aveam timp de nimic, nu era viaţă”, crede el.

Povestea frumoasă numită „Potcoava”





Ionuţ a prins drag de cai şi de domeniul de echitaţie după un weekend petrecut la Sighişoara, la un centru de echitaţie. A decis că trebuie să aibă şi el ceva asemănător.

Centrul Potcoava are, de asemenea, şi o pensiune care oferă 13 camere, dar şi un restaurant, un spa, unde ajung de obicei familiile cu copii. Bucătăria este şi ea bine pusă la punct şi dispune de un cuptor pe lemne, realizat din pământul găsit pe dealurile din Runcu.

„Eu aveam nişte bani dar erau băgaţi în imobiliare. Tot ce câştigam băgam în imobiliare. Proiectul l-am făcut parţial cu fonduri europene şi cu restul am venit eu. Partea mea a ajuns la 300.000 de euro şi din fonduri europene am atras 200.000 de euro. Am făcut credite, am adunat bani de la familie. Nu ştiam nimic despre turism, despre construcţii, despre fonduri europene”, povesteşte el.

Centrul de echitaţie are 17 cai din rasa Haflinger şi trei ponei.

„Centrul însă nu este pe profit. Produce atât cât să fie ţinut în viaţă, dar noi trebuie să ne orientăm către nevoile oamenilor. Lucrurile s-au schimbat dramatic de când am început şi până acum. Perioada comunistă a distrus cam toate locurile de călărie. Acum suntem într-o revenire. În fiecare an apar 7-10 centre de călărie noi”, mărturiseşte patronul centrului de echitaţie.

Astăzi Potcoavă este deja cunoscută în rândul iubitorilor de cai precum şi a celor care iubesc să fie aproape de natură şi au curiozitate legată de cai. În plus, familiile cu copii sunt din ce în ce mai prezente la diversele tabere tematice care au loc aici precum şi pentru a petrece o după amiază sau un weekend departe de agitaţia oraşului.

„România este departe de alte ţări la acest capital. În Germania, industria calului a făcut 4% din PIB în 2013. În România nici nu există industria asta. În Franţa, doar Federaţia de Poneiare 500.000 de membri, de copii. România are câteva sute de cai înregistraţi”, potrivit datelor oferite de Ionuţ.

Pentru a pune umărul la dezvoltarea acestui sector în ţara noastră, Ionuţ a iniţiat şi înfiinţat Federaţia Română de Turism Ecvestru.

Planurile sale pentru Potcoava urmăresc extinderea capacităţii de cazare, de unde vine cea mai mare parte a veniturilor.

Cum se ajunge la Potcoava

Centrul se află în nordul judeţului Dâmboviţa, la poalele munţilor Leaota, în comuna Runcu, la 37 de kilometri de Târgovişte, 40 de kilometri de Sinaia, 87 de kilometri de Ploieşti, 85 de kilometri de Braşov, 120 de kilometri de Piteşti şi 120 de kilometri de Bucureşti.