FOTO Şoferul unui BMW a spulberat un muncitor care lucra la asfaltarea drumului, în Valea Voievozilor

Accidentul a avut loc în Valea Voievozilor, acolo unde se execută lucrări de asfaltare. În acel moment munciorii stropeau drumul cu o soluţie specială - emulsie care ajută la asfaltare. Pentru că nu avea răbdare, şoferul BMW-ului s-a băgat în depăşire dar a derapat pe acea soluţie, a lovit un muncitor şi s-a proptit direct într-un gard. Angaatul societăţii de lucrări a fost rănit grav şi transportat la Spitalul din Târgovişte.

„Muncitorul era în afara părţii carosabile. El stătea cu telecomanda, are telecomanda cu fir lung şi dirijează de ladistanţă, că nu poate să stea acolo unde se dă emulsie. I-a venit maşină din faţă, a mers cu viteză, a intrat pe emulsie şi s-a dus cu totul târâş şi l-a luat pe colegul”, spune şeful de lucrări.







Şoferul spune însă că din cauza mixturii aplicate pe drum a derapat.

”Uite ce e pe stradă, e o chestie pe care o toarnă ei, o smoală. S-a învârtit maşina acolo”, a spus şoferul.

Proprietari casei s-au speriat teribil când au auzit zgomotul.

„Am auzit o buşitură puternică şi am stins focul de la aragaz. Am văzut un om căruia îi curgea sânge. Era după pomul ăla săracul, se ridicase în fund, s-a târât şi zicea vecina că are piciorul rupt că nu se putea scoale de acolo. A rupt şi conucta de gaze, a intrat în gard. Zice că a mers încet, dar eu cred că a avut viteză, altfel se oprea”, a povestit proprietarul locuinţei.

Muncitorii spun că lucrarea era semnalizată şi că dacă şoferul ar fi fost atent ar fi evitat accidentul.

„Este o soluţie care se dă înainte de a turna stratul de asfalt. Avemrepartizatorul la asfalt, la 200 de metri, pe care putea să îl vadă, cu echipă care toarnă asfalt. E o soluţie specială pe care se lipeşte asfaltul, vâscoasă”

Poliţiştii de la Rutieră au efectuat cercetarea la faţă locului şi urmează să se stabilească cu exactitate toate împrejurările evenimentului. Pe numele şoferului poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul sîvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.







