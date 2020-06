FOTO Îmbulzeală şi nervi, în Târgovişte, la examenul pentru obţinerea permisului de conducere

Peste 600 de târgovişteni au aşteptat, astăzi, să susţină examenul pentru obţinerea permisului de conducere. Locaţia a fost una nouă, respectiv Casa de Cultură a Sindicatelor din oraş. Examenul s-a susţinut fără programare, candidaţii fiind trecuţi cu pixul pe un caiet.

„Sunt vreo 600 de persoane. Am venit şi eu pe la 7 dimineaţa. Am apucat să mă trec dup-aia pe caiet, dar am văzut că nici poliţiştii nu ştiau foarte bine de caietul ăsta. Cum s-a putut face programare online înainte de pandemie cred că se putea face şi acum”, ne-a spus unul dintre candidaţi.

În aşa haos, de distanţare socială nici nu mai putea fi vorba.

„De la ora şase dimineaţa am venit şi am aşteptat ore bune. E foarte multă lume. Ce să facem, asta e. Normal era să se facă o programare online. Distanţarea nu are loc”.

Acesta a fost primul examen de obţinere a permisului, în era COVID, desfăşurat la Târgovişte.