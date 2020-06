Florinel de la Vişina a rămas singur. Iubitul său, Philip Clements, a murit. „Nu ştiu dacă are coronavirus“

Fostul vicar a murit la vârsta de 82 de ani. A stat internat 24 de ore la Elias, după ce s-a simţit foarte rău. Cu tot efortul medicilor, bărbatul a murit.

„Sunt distrus. Philip a decedat aseară (duminică, 31 mai). M-au anunţat de la spitalul Elias pe la ora 12 noaptea. Sunt debusolat, îndurerat, nu ştiu încotro să o iau şi ce să fac. Ştiu doar că îl voi incinera. I s-a făcut rău lui Philip şi am chemat ambulanţa. M-am trezit pe la 2 noaptea şi l-am auzit tuşind. M-am dus în dormitorul lui ca să văd ce are şi făcuse pe el, avea febră 40. Îmi este frică. Nu ştiu dacă are coronavirus”, a declarat Florinel de la Vişina, pentru Click