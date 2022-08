Expediţie pe Vârful Pico. Membrii Jurasic Park vor duce steagul Târgoviştei pe cel mai înalt munte din Portugalia

Vulcão do Pico. FOTO: sorumbático

În anul 2013, odată cu intrarea Croaţiei în UE, Top 27 a devenit, pentru montaniarzi, Top 28. Din cele 28 de vârfuri au fost cucerite până acum cele mai înalte cote din 21 ţări, montaniarzii grupaţi în jurul Asociaţiei Chindia Jurasic Park (ACJP) ducând simbolurile Târgoviştei, alături de cele ale României şi ale Uniunii Europene, pe „creste de poveste”.

Anul acesta, de Zilele Cetăţii Târgovişte (8 septembrie), „dinozaurii” dâmboviţeni vor pleca peste „mări şi ţări” pentru a duce simbolurile oraşului, pe cel mai înalt vârf din Portugalia - Vârful Pico - 2.351 metri.

Ca şi în cazul Spaniei, caz în care cel mai înalt vârf – Teide – 3.718 metri, se află pe insula Tenerife din arhipelagul Canare şi Portugalia are cel mai înalt vârf tot în afara zonei continentale, adică în arhipelagul Azore, pe insula Pico sau A Ilha Preta – Insula Neagră.

Vârful Pico, de 2.351 metri (în portugheză, Vulcão do Pico, Montanha do Pico sau Ponta do Pico), este un con vulcanic cvasi-activ, situat pe „dorsala atlantică”.

Vârful Pico, Portugalia: FOTO: O Jornal Económico

„Primele erupţii vulcanice menţionate în documente sunt semnalate în 1562-1564. În general, erupţiile au fost prin orificiile de ventilare de pe flancuri şi nu prin craterul de pe vârf. Alte erupţii de flanc au fost consemnate în 1718 şi 1720. Practic, în porţiunea superioară este un crater vulcanic cu diametru de aprox. 500 metri şi adâncime de aproximativ 30 metri, iar în mijlocul acestuia, ridicându-se la 70 metri, este Piquinho sau Pico Pequeno (ambele nume înseamnă "vârf mic" în portugheză)”, explică Nicolae Posta, preşedintele ACJP.

Ascensiunea propriu-zisă începe la altitudinea de 1.231 metri, unde există centrul de informaţii turistice (Casa da Montanha), loc unde, contra unei taxe, se obţine permisul de escaladare şi se primeşte un locator GPS care trebuie folosit pe poteca (obligatoriu de utilizat, zona este Parc Natural) marcată cu 47 de stâlpi indicatori (al 44-lea e deja pe crater).

„Fiind zonă aridă, nu există apă, iar vremea este specifică zonelor atlantice, adică imprevizibilă (uscată, călduroasă, cu schimbări bruşte-ploi scurte, cam din oră în oră). Dar suntem siguri că experienţa noastră pe poteci montane, ne va fi utilă şi pentru atingerea acestui obiectiv. Iar, la coborâre, reuşita noastră va fi confirmată de o diplomă, înmânată de rangerii respectivi. Plecarea va fi în jurul datei de 1 septembrie”, a mai spus Nicolae Posta.