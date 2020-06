Emil Săndoi a bătut palma cu echipa Chindia Târgovişte. Când va conduce primul antrenament

„Noul antrenor al echipei noastre va debuta oficial mâine, 1 iulie, la jocul din deplasare cu FC Voluntari. Emil Săndoi va fi secondat de Valentin Năstase. Le dorim mult succes şi rezultate cât mai bune la Chindia Târgovişte”, este mesajul postat de Chindia Târgovişte, pe site-ul propriu.

„Nu îmi doresc să stau deloc. Dacă mâine aş avea o oportunitate aş analiză-o. Am stat 2 luni din cauza pandemiei în afară terenului şi a fost destul de complicat. Sincer, nu am chef de vacanţă în momentul de faţă. Telefoane am primit şi primesc, nu vorbesc de Dinamo aici. Am avut o colaborare excelentă cu preşedintele clubului, cu directorul sportiv, le mulţumesc oficialităţilor locale, consiliului judeţean, celor care au asigurat din punct de vedere financiar liniştea echipei. Contractul meu se termină mâine şi ieri am fost convocat la sediul clubului. Am rămas puţîn surprins şi eu, mi-aş fi dorit să termin sezonul. Culmea e că am terminat contractul, dar nu am reuşit să termin sezonul. Aveam mare încredere că voi reuşi să menţîn echipa în prima ligă. S-a decis această mutare, schimbare, mi s-a justificat că se doreşte să se creeze un şoc psihologic la echipă”, a declarat Viorel Moldovan pentru Mediafax