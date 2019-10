Efectele crimei de la Gura Şuţii. Edilul din Nucet îi îndeamnă pe părinţi să nu îşi lase singuri copiii la şcoală

În comuna Nucet este un singur microbuz şcolar la un total de 500 de şcolari şi preşcolari, potrivit administraţiei locale.

Microbuzul a fost atribuit localităţii acum 11 ani, iar edilul spune că a mai făcut solicitări pentru încă unul, însă nu a primit niciun răspuns.

,,Am un singur microbuz şcolar care mi-a fost atribuit acum 11 ani, se află într-o stare foarte bună, am un şofer meticulos. L-am solicitat pentru copiii din Ilfoveni care învaţă clasele V-VIII în satul Cazaci. Deci, de acolo fiecare copil este luat cu acest microbuz. Dar nu numai, am făcut ceva efort şi iau dintr-o zonă mai îndepărtată a satului Nucet, limitrofă cu Sălcioara, copiii la prima oră a dimineţii, după care se deplasează la Ilfoveni, face o cursă cu copii de acolo la şcoala Cazaci. De multe ori, dacă timpul permite, ia şi din satul Cazaci dintr-o extremitate a localităţii, începe la 7.10 să-i ia, nici părinţii nu ar fi de acord să înceapă mai devreme”, a precizat primarul Luisa Bărboiu.

Microbuzul şcolar, care are 16 locuri, face mai multe curse, însă doar copiii care locuiesc în zonele cele mai îndepărtate de şcoală pot fi aduşi la unitatea de învăţământ. Primarul spune că a făcut apel la părinţi să îi însoţească pe copii la şcoală şi, de asemenea, să vină să îi ia.

,,Localitatea Nucet are 500 de elevi începând de la grădiniţă până la clasa a VIII-a şi mai avem 500 care învaţă în liceul tehnologic. Este extrem de greu ca într-o oră, dimineaţa la venirea la şcoală, să transportăm toţi cei 500 de elevi, ţinând cont că în microbuzul şcolar nu au voie cu un elev mai mult decât locurile. Avem un microbuz cu 16 locuri. Ar fi imposibil să facă nu ştiu câte curse să îi aducă pe toţi. Noi am făcut un apel la părinţi, cei din zona din apropierea şcolilor să îşi aducă copiii. Am discutat cu cadrele didactice să aibă o evidenţă absolut reală a celor prezenţi la şcoală, a celor transportaţi cu microbuzul, iar la plecarea către casă avem puncte exacte unde sunt debarcaţi, unde cei mici sunt aşteptaţi de părinţi. Niciun copil nu rămâne între localităţi”, mai spune Luisa Bărboiu.

În Nucet sunt 24 de camere de supraveghere, la care se adaugă cele de la unităţile de învăţământ.

Cetăţeanul olandez, suspect că a omorât fata de 11 ani din Gura Şuţii, a trecut prin Nucet în ziua când a avut loc tragedia.

Poliţiştii care au urmărit imaginile de pe camerele de supraveghere din Nucet au confirmat că suspectul a trecut şi pe acolo înainte de a o ucide pe Adriana Fieraru, 11 ani, la data de 26 septembrie.