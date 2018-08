Directorul de şcoală rămas fără slujbă după ce a distribuit o postare sarcastică anti-PSD: „Vreau să trăiesc în ţara mea, alături de copiii şi nepoţii mei”

„Textul circulă din februarie 2017 în mediul online şi eu însumi l-am mai distribuit. L-am redescoperit într-un moment de insomnie şi m-a fermecat din punct de vedere estetic (a propos, de estetica urâtului vor fi auzit cei care m-au blamat atât?). Recunosc că mesajul textului rezonează şi cu concepţiile mele de viaţă. Vreau să trăiesc în ţara mea, alături de copiii şi nepoţii mei. Vreau să ştiu că aceia care ne conduc sunt în slujba noastră şi nu noi în slujba lor! Ca profesor, nu mai vreau să plâng în fiecare zi de mila acelor copii „abandonaţi” de către părinţi în grija te miri cui, având credinţa iluzorie că, asigurându-le o situaţie materială decentă prin munca în străinătate, le creează un viitor”, spune directorul pe contul său de Facebook.

„Decizia demisiei nu a fost luată cu gândul la adversarii politici, care sunt sigur că nu vor găsi nicio satisfacţie în ea, ci a fost luată cu gândul la elevii mei. Elevii trebuie să înveţe lecţia demnităţii, care presupune în egală măsură să recunoşti şi să îţi asumi atunci când greşeşti, dar şi să iei atitudine atunci când ţara este guvernată de analfabeţi funcţional sau de infractori. În 1992 Regele Mihai a venit în România cu ocazia Sfintelor Paşti, dar a plecat după numai trei zile. Îşi dăduse cuvântul potentaţilor de atunci, comunişti din eşaloanele inferioare care acaparaseră puterea şi care au creat ceea ce astăzi este PSD-ul, că va pleca din ţară după numai trei zile. Deşi un milion de oameni îi cereau să rămână, a ales să îşi respecte cuvântul dat şi să părăsească ţara. Cu toate că pe moment părea învins, câţiva ani mai târziu atât naţiunea română, cât şi adversarii săi au fost nevoiţi să îi recunoască meritele şi să îl respecte”, spune acesta.





„îmi voi exprima public în continuare dezacordul cu această putere coruptă”

George Badea ami adaugă că demisia nu îl va împiedica să îşi exprime, în continuare, „dezacordul cu această putere coruptă”

„În ultimele două zile am primit sute de mesaje de încurajare pe Facebook, de la prieteni şi de la necunoscuţi, îndemnându-mă să nu îmi dau demisia, sau cel puţin nu înainte ca membrii puterii politice actuale, care au comis gafe impardonabile sau au condamnări penale, să îşi dea ei înşişi demisia. Sunt sigur că toate aceste gânduri au pornit din dorinţa sinceră de a nu capitula în faţa unei puteri corupte moral. Dar dincolo de toate, experienţa Regelui Mihai arată că pe termen lung este mai bine să îţi respecţi cuvântul, decât să nu îl respecţi.

Aşadar, chiar dacă nu voi mai ocupa funcţia de director de şcoală, îmi voi exprima public în continuare dezacordul cu această putere coruptă, şi cu altele viitoare dacă ar încerca să aplice aceleaşi metode. De asemenea îi invit pe toţi părinţii să ia atitudine şi să îşi înveţe copiii să ia atitudine atunci când vor fi adulţi, pentru că într-o ţară condusă de corupţie şi analfabetism funcţional ei nu au viitor.

Protestul de stradă nonviolent sau pamfletul sunt metode legale şi morale pe care cetăţenii le au la îndemână pentru a se exprima. Sigur că exprimarea vulgară nu este de dorit într-o societate civilizată, aşa cum nu este de dorit nici ca abuzurile puterii să creeze atâta tensiune în societate încât aceasta să recurgă la metode de comunicare vulgare, sau, în cazuri şi mai extreme, la violenţă”, adaugă fostul director.

Primarul oraşului Târgovişte, Cristian Stan (PSD) dar şi inspectorul general al ISJ Dâmboviţa, Sorin Ion (PNL) l-au apostrofat pe director pentru postarea sa. Cadrul didactic a ales să şteargă postarea la scurt timp.

Redăm integral textul postat de director:

„Pentru cei care dau bacul în a doua sesiune, am găsit un model de analiză literară:

"Analiza literara

“Domnu’ Dragnea, nu fi trist

Mortii ma-tii de muist!”

Inca de la primul cuvant al operei analizate, autorul anonim isi dezvaluie relatia privilegiata pe care o are cu personajul. Este o relatie de respect, dar nu un respect glacial, protocolar, care ar fi cerut formularea “Domnule Dragnea”, si nici un respect slugarnic, de tip Radu Tudor sau Mihai Gadea, care imbraca forma “Domnule Presedinte Dragnea”. “Domnu’ Dragnea” denota un respect cald, apropiat, asemanator cu cel pe care il au oamenii fata de administratorul de bloc: domnu’ Gogu.

Opera continua cu un indemn la optimism, stiut fiind ca orice politician de succes este aproape obligat sa declare, si cand e si cand nu e cazul, ca el este un optimist incurabil. Fin cunoscator al personajului, autorul sesizeaza o fisura in optimismul de beton al lui “domnu’ Dragnea” si incearca sa-l aduca pe calea cea buna. Expresia “nu fi trist” pastraza tonul cald, neprotocolar, altminteri ar fi trebuit sa spuna “nu fiti trist”.

Versul al doilea al operei ne trimite la radacinile cele mai adanci ale sufletului romanesc. Este cunoscut faptul ca, in anumite zone ale tarii (Oltenia, Teleorman), cultul mortilor face parte din fibra nationala, folclorul fiind plin de forme artistice dedicate, mergand pana la credintele in moroi si descrieri precise a modului cum sa scapam de ei: tarusul infipt in inima dezhumatului.

Dar atentie: nu este vorba de orice morti, ci doar de cei din imediata proximitate a personajului, cei materni. Nu putem sa intelegem de ce persoanele decedate pe linie paterna au fost eliminate din text. Probabil anumite conflicte familiale legate de mosteniri sau impartirea pamantului – cum se intalnesc atatea in lumea satului romanesc si care au fost, de altfel, ilustrate si in operele culte (romanul Ion, de Liviu Rebreanu, de exemplu) – au dus la aceasta optiune a autorului.

Referirile la cultul mortilor reprezinta subtilitatea suprema a operei, stiut fiind faptul ca stransa legatura a personajului principal cu persoanele decedate trece dincolo de cultura sau traditii, avand si o consacrare juridica, prin doi ani cu suspendare.

Din pacate, finalul operei reprezinta o scadere valorica fata de restul textului. Expresia folosita – si pe care nu o putem reproduce aici – este total lipsita de subtilitate, chiar vulgara. Daca si-ar fi luat un mic ragaz pentru meditatie, autorul ar fi putut afla ca exista si alte formule, eufemistice, precum “Duie Mragnea” sau “Duck Fragnea”. Dar probabil ca n-a gasit alta rima"

„Eu înţeleg că avem opinii, dar să postezi aşa ceva, că director de şcoală, adresându-te elevilor, înseamnă să te descalifici că dascăl şi că om”, a spus Stan.

AICI. Trebuie precizat că mesajul nu este compus de profesorul George Badea, ci este redistribuit. Autorul „operei” este Sorin Avram, după cum pudeţi vedea

„Încerc să fac abstracţie de orinentări politice şi am să mă rezum numai la calitatea de profesor, care nu e deloc onorată de un astfel de limbaj. E un limbaj pe care nu ni-l putem asuma atunci când ştim că mergem în faţa elevilor, de la care, probabil avem pretenţii să fie civilizaţi. Gestul domnului director este cel puţin nepotrivit şi reprobabil. Domnul drector m-a anunţat că de luni îşi va prezenta demisia. Ar fi făcut-o de astăzi, dar nu este în localitate. Nimeni nu interzice exprimarea decentă a opţiunilor politice”, a precizat prof. Sorin Ion, inspectorul general al ISJ Dâmboviţa.