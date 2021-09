Directorul Colegiului Naţional „Vladimir Streinu”: „Nu am transmis nicio scrisoare adresată părinţilor”

Directorul unităţii a dezminţit însă acest lucru. Este vorba, se pare, de o relatare fictivă a doctorului Beluşică, managerul Spitalului Găeşti, cel care vrea să atragă atenţia că situaţia îmbolnăvirilor cu Covid se poate înrăutăţi de la o zi la alta.

Reacţia Colegiului Naţional „Vladimir Streinu”

„În calitate de director al Colegiului Naţional ”Vladimir Streinu”, nu am transmis nicio scrisoare adresată părinţilor prin care să îmi exprim îngrijorarea cu privire la numărul mare de infectări cu Sars-cov-2 şi nici nu am fost contactată pentru a da astfel de informaţii presei, ca atare consider că informarea respectivă nu este corectă şi conformă cu realitatea.

Traversăm o perioadă foarte grea şi încercăm să facem faţă tuturor provocărilor astfel încât să putem desfăşura activităţile didactice în condiţii de maximă siguranţă atât pentru cadre didactice şi personal cât şi pentru elevii noştri.

Pentru o informare corectă a opiniei publice şi a comunităţii vă pot spune că la nivelul unităţii pe care o conduc, de la începutul cursurilor, au fost înregistrate 9 cazuri de elevi confirmaţi pozitiv cu Sars-cov-2, un profesor şi o îngrijitoare. De asemenea,7 clase de elevi învaţă on-line.

La nivelul unităţii există proceduri operaţionale privind accesul în unitate, curăţenia şi dezinfecţia. Sunt stabilite circuitele funcţionale, sunt organizate spaţii de recreere, sunt asigurate materiale de curăţenie, igienă şi dezinfecţie.

Tot personalul unităţii şi elevii respectă normele prevăzute în Ordinul Comun 5196/2021, cu privire la purtarea măştii de protecţie, măsuri de distanţare şi dezinfecţie. Elevii sunt triaţi zilnic din punct de vedere epidemiologic de către personalul cabinetului medical şcolar.

Vă asigurăm că suntem transparenţi privind deciziile luate, deschişi spre dialog, tratăm cu maximă responsabilitate şi seriozitate orice problemă legată de respectarea cadrului legal în ceea ce priveşte desfăşurarea procesului instructiv-educativ şi siguranţa elevilor şi a personalului unităţii”, a precizat directorul unităţii, Iuliana-Nicoleta Ioniţă, care a ţinut, în acest fel, să îi liniştească pe părinţi.