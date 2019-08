Dinamo se răzbună pe Chindia în cazul lui Moldovan şi îl răscumpără pe Neicuţescu, jucătorul momentului la Târgovişte

Atacantul, în vârstă de 20 de ani, a fost împrumutat la Chindia la începutul anului şi are un start excelent de sezon, reuşind două goluri în patru meciuri. Deşi era împrumutat până în vara anului 2020, Neicuţescu a fost readus de Dinamo, care avea o clauză în contract prin care îl putea readuce în orice moment de la

"Neicuţescu a venit. Astăzi a venit la Săftica, am vrobit cu el, s-a şi antrenat cu noi, lângă ceilalţi băieţi. Este puţin răcit, are temperatură. Vom vedea dacă va fi în lot. Până mâine vom decide vis a vis de starea lui de sănătate. În rest, el este apt, dar are această răceală", a spus Eugen Neagoe, la Telekom Sport