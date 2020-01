Dezastrul agricol anunţat de fermieri. Lipsa umidităţii îi îngrijorează foarte tare pe agricultori. Care ar putea fi efectul

În unele zone din ţară nu a nins deloc, iar agricultorii trag un semnal de alarmă. Culturile de toamnă sunt expuse îngheţului, iar cele de primăvară riscă să nu poată fi însămânţate, din cauza secetei. Asta ar putea duce la scumpiri ale alimentelor, în special în sectorul panificaţiei.

Estimările fermierilor, în baza condiţiilor meteorologice actuale sunt că recoltele vor fi cu până la 30% mai mici în 2020.

Seceta a măcinat culturile din sudul ţării, iar specialiştii trăgeau un semnal de alarmă încă din luna septembrie 2019. Din cauză că nu a mai plouat de câteva luni, cerealele, pentru care agricultorii au trudit mult în primăvară, s-au uscat. Seceta se manifestă în profunzimea solului, motiv pentru care culturile de toamnă au întârzieri mari la însămânţare, spun specialiştii.

„Situaţia este dramatică. Nu cunosc situaţia fiecărei localităţi, dar în foarte multe areale nu se poate lucra. Nu mai spun că producţiile sunt mult diminuate din cauza secetei prelungite. Trendul este de a creşte preţul alimentelor, pe bună dreptate. Materia primă tot creşte, de la an la an. Mă întreb cum de se întâmplă că preţul la grâu este acelaşi de 10 ani, între 50 şi 60 de bani, dar preţul la pâine şi alte produse tot creşte, de la an la an. E normal să crească în condiţiile în care o serie de elemente se scumpesc. Vremea nu mai este ca acum 10-15 ani. Sunt o serie de lucruri care au scăpat de sub control, începând de la materialul săditor”, a spus secretarul general al Federaţiei Sindicatelor din Agricultură „Terra”, Tudor Dorobanţu.

Prognoza arată că săptămâna viitoare vom avea parte de câteva ploi, dar nu însemnate cantitativ. În schimb, la orizont apare o nouă problemă pentru fermieri: încălzirea bruscă a vremii, care poate avea consecinţe asupra culturilor.

Ţăranii din Lunguleţu, judeţul Dâmboviţa, spun că, din cauză că nu a plouat în partea a doua a verii lui 2019, recolta de dovleci va fi înjumătăţită.