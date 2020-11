Designerul român de ceasuri care făureşte unicate pentru „greii” lumii. Cum i-a fost livrat ceasul lui Van Damme

Augustin Matei realizează de aproximativ patru ani cadrane de ceasuri personalizate, însă studiul pentru această activitate l-a început de mult mai mult timp. Ceasurile sale se vând acum cu mii de euro, cadranele fiind zămislite manual de disignerul de ceasuri. Artistul foloseşte materiale precum argint, aur, piatră, particule de meteorit şi multe alte materiale, preţioase sau nu.

De la Papa Francisc, la Sylvester Stallone, vedete de primă mână se laudă cu ceasurile create în micul atelier din Pucioasa. Acum, altă vedetă de primă mână a primit un ceas marca Augustin. Este vorba de Jean Claude van Damme, care însă, din cauza pandemiei, nu a putut veni personal în România să-şi ia ceasul, aşa că artistul a apelat la poştă.

„Nu am vorbit încă despre ceasul lui Jean Claude van Damme, căci era vorba să vină în România să îl ia personal, să ne întâlnim, ceva poze etc. Dar, na, a apărut carcaletele şi s-a amânat. Dar după ce trece, căci ce e val ca valul trece, îl aştept la o cafea pe nea Jan. Tematica ceasului este din filmul Time Cop produs de Moshe Diamant”, a spus Augustin.

Ceasul lui van Damme este realizat dintr-o carcasă de 44 mm diametru şi geam safir. Mecanismul este unul automatic Swiss made, Eta 2824-2, iar cureaua este din piele de viţel, lucrată manual de Vasile Uglai. Pe spate, pe rotorul mecanismului, ceasul poartă chiar semnătura lui Diamant Moshe, celebrul producător de film american.

„Pentru că m-am împrietenit cu Mr. Moshe, el fiind cel care a produs numeroase filme cu Jean Claude Van Damme, l-am intrebat despre actor si despre cum au decurs filmărle la Soldatul Universal. Atunci i-am zis, hai să îi fac lui Van Damme un ceas. Si asta a fost, am creat unul. Diamant Moshe l-a sunat şi i-a trimis pe Whatsapp o fotografie cu ceasul, iar actorul a zis că în cel mult două săptămâni vine în România să mă cunoască şi să îşi ia ceasul. Dar a venit pandemia”, spune mâhnit designerul de ceasuri.

Tot prin intermediul lui Diamant Moshe, dâmboviţeanul a ajuns şi la Avi Lerner, alt mare producător de film, la Samuel L. Jackson, Michael Keaton şi Maggie Q, ei având, deja, un ceas Augustin.

FOTO: Maggie Q şi Augustin

Ceasul Papei Francis, proiect de suflet

În vara anului trecut, Papa Francisc a primit în dar un ceas creat special pentru el de cunoscutul designer. Chiar Guvernul României a comandat ceasul special pentru a i-l oferi Suveranului Pontif. Pentru a păstra o notă de modestie, designerul a lucrat acest ceas în mod gratuit. Pe ceas apare Sf. Francisc de Assisi. Cadranul este realizat din argint şi are încadrate o piatră specială din Argentina, o fărâmă de rocă vulcanică de la Etna şi pământ românesc din Pucioasa, pe care l-a stabilizat acesta şi l-a imortalizat pe cadran.

Pe spate este rotorul mecanismului şi încă o piatră de malachit, care se presupune că a fost folosit la realizarea albastrului de Voroneţ. Cureaua este din piele de viţel, care arată smerenia, iar ceasul a fost făcut cadou într-o cutie din lemn de nuc.

În 2019, Papa Francisc a efectuat o vizită în România în perioada, la Bucureşti, Iaşi, Şumuleu-Ciuc şi Blaj, sub genericul ”Să mergem împreună!”

Ceasul cu vitraliu, unicat

Augustin Matei a bifat şi două premiere în materie de ceasuri pentru ţara noastră. A realizat primul ceas vitraliu şi primul ceas clepsidră. Modelele au fost expuse la festivalul de ceasuri “It’s all about watches”, care are loc, an de an, în Polonia. Ceasul vitraliu reprezintă un arhanghel, toate componentele sale fiind vizibile prin carcasa de sticlă.

De asemenea, o altă premieră, cel puţin pentru România, spune Augustin, este ceasul clepsidră. Memento Mori watch (ceasul clepsidra) este un proiect în parteneriat cu Adrian Sîrbu, ceasornicar din Londra, un ceas unic şi extrem de îndrăzneţ. Cadranul este executat în tehnici mixte, cu microgravură, cu aproximativ 90 de diamante şi un sistem de clepsidră funcţional în interior. Mecanismul este Swiss made, varianta de lux de la ETA.

Mai multe talente la un loc

Cadranele ceasurilor Augustin sunt zămislite manual de disignerul care este, pe rând, pictor, gravor şi microsculptor şi cizelor. Artistul foloseşte materiale precum argint, aur, piatră, particule de meteorit şi multe alte obiecte preţioase sau nu. Tehnica de realizare a învăţat-o singur, din greşeli şi în urma a mii de ore de muncă.

De meserie designer de grădini, Augustin a fost autodidact în ceea ce priveşte ceasurile, însă partea artistică şi-a dezvoltat-o la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din Bucureşti – Artă Sacră, dar şi la Universitatea de Ştiinte Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti – Arhitectură Peisageră.

Ceasurile sale au mecanisme elveţiene automatice cel mai adesea, iar cadranele le achiziţionează din Germania, atunci când nu le face singur din ardezie, lemn sau alte materiale. Foloseşte diferite expresii artistice, texturi, culori speciale, materiale preţioase, unele destul de diferite şi atipice. Îşi cumpără materialele de la bijutieri (aur, argint), iar pe celelalte şi le procură singur. Curelele provin de la un producător din Oradea, care foloseşte materiale exotice: piton, aligator, pisică de mare sau struţ.