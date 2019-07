Dâmboviţenii vor primi saci speciali pentru gunoi umed sau uscat. Cum va fi gestionată colectarea diferenţiată a deşeurilor

Consiliul Judeţean Dâmboviţa are încheiat, din 2011, un contract cu o firmă de salubritate care ridică gunoiul de la fiecare gospodărie în zilele de luni şi joi.

În baza acestui contract, locuitorii judeţului Dâmboviţa sunt obligaţi să achite lunar, din 2011, pe factura de curent electric, o taxă de habitat cu destinaţie specială pentru salubrizare, în valoare de 21 de lei. Persoanele singure plătesc 12 lei, dâmboviţenii plecaţi în străinătate 8 lei pe lună, iar instituţiile publice 50 de lei. Banii ajung în contul unui operator de gunoi menajer din Bucureşti - Supercom.

Acum, autorităţile din Dâmboviţa anunţă că se va trece la colectarea diferenţiată a deşeurilor, pe fracţie umedă şi reciclabilă.

„Au fost paşi dificili, dar mă mândresc cu faptul că noi, judeţul Dâmboviţa, am fost cei care, să spunem aşa, am inventat nişte concepte care sunt astăzi uzitate. Toată lumea vorbeşte despre taxă de salubritate, taxă ce a fost gândită şi procesată în Dâmboviţa. Mă bucur că din anul 2016 am încercat să rezolvăm problemele de natură financiară pe care le-am avut în derularea acestor contracte. Am fost şi la operatorul care se ocupă de sortare unde şi acolo s-a făcut o investiţie importantă pentru sortare. Este tehnologie adusă din Germania, ce îndeplineşte standardele de calitate. Ceea ce trebuie să facem este conştientizarea populaţiei, pentru că fără o educaţie şi o informare corectă nu vom reuşi să ne atingem ţintele, unele extrem de ambiţioase pentru noi ca ţară, în condiţiile în care dacă nu respectăm aceste norme, vom suporta corecţiile aferente care sunt foarte mari. Am convingerea că suntem pe un drum bun şi facem ceea ce trebuie pentru cetăţenii judeţului Dâmboviţa”, a precizat preşedintele CJ Dâmboviţa, Alexandru Oprea.

Programul va intra în vigoare de luna aceasta.

Această măsură vine în acord cu normele europene, precum şi a obligaţiilor prevăzute de OUG 74/2018, pentru completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de Guvern nr. 196/2005, privind fondul de mediu.

SC Supercom SA Sucursala Târgovişte şi SC Eurogas Prescom SRL, împreună cu partenerii contractuali, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Dâmboviţa“ şi autorităţile publice locale au adoptat un plan de măsuri menit să ducă la creşterea gradului de colectare selectivă a deşeurilor.

Taxa de habitat a fost introdusă printr-o hotărâre a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, fiind acceptată de către 65 de primari de comune şi de edilii a patru oraşe şi două municipii.

Practic, taxa s-a achitat, începând cu 1 martie 2011, prin intermediul ADI Dâmboviţa, către SC Supercom SA Bucureşti, operatorul care se ocupă de colectarea şi transportul gunoiului menajer din judeţul Dâmboviţa.

Firma Supercom este controlată de către afaceristul Ilie Ciuclea.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: