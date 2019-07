Cum a reuşit un elev din Târgovişte să ia aurul la Olimpiada Balcanică. „Noroc, sclipire de moment, dar şi exerciţiu mult în pix“

Radu cochetează cu olimpiadele şi concursurile naţionale încă din clasa a V-a, dar cel mai bun rezultat l-a obţinut acum.

„ Este de departe cel mai bun rezultat al meu. Este foarte important pentru cariera mea. Am muncit foarte mult ca să ajung aici, dar nu puteam să spun dinainte ce medalie voi lua. Voiam să fac bine, cât de mult. Eu mi-am dat interesul şi atât. Restul a venit de la sine. Eu din clasa a V-a particip la concursuri, dar la baraje particip din clasa a VII-a. Anul trecut, nu am reuşit să mă calific, iar anul acesta am reuşit. M-au felicitat şi colegii şi profesorii. Erau mâhniţi oarecum că nu o să mai fim acelaşi colectiv. A fost foarte frumoasă reacţia lor”, spune românul medaliat cu aur.

La JBMO 2019 au participat echipe formate din câte 6 elevi din Albania, Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Cipru, Grecia, Macedonia de Nord, Republica Moldova, România, Serbia şi o echipa formată din 4 elevi din Muntenegru, precum şi echipe din ţări invitate, precum Arabia Saudită, Azerbaidjan, Croaţia, Ecuador, Franţa sau Kazahstan.

În clasamentul neoficial pe ţări, România a ocupat detaşat locul I cu 219 puncte din 240 maxime. Pe locul al ÎI-lea s-a situat Bulgaria cu 171 de puncte, iar pe locul al III-lea, Grecia cu 117 de puncte.România, locul I pe naţiuni.

Derogări de la ore

Pentru a se putea pregăti în linişte, Radu a lipsit motivat de la şcoală, cu acceput profesorilor. „Doamna director şi doamna dirigintă au fost de nota 10. M-au lăsat să mai rămân şi pe acasă să mai lucrez. Când mă mai plictiseam acasă şi mă duceam la şcoală mă trimiteau înapoi să lucrez, să studiez. Înainte de Olimpiada Naţională am lipsit o săptămână de la şcoală, iar înainte de baraj cred că am lipsit trei săptămâni dintr-o lună”, îşi aduce aminte.

Nu s-a gândit încă ce meserie ar vrea să îmbrăţişeze, dar ştie sigur că viitorul job se va baza pe cunoştinţele sale de matematică.

„Nu ştiu încă ce vreau să devin în viaţă. Probabil că o să lucrez în domeniul acesta, nu neapărat profesor sau cercetător. Poate să fie şi informatician. Oricum, va fi ceva bazat pe matematică, dar decizia nu poate fi luată încă de pe acum. Vrea să urmez Liceul Internaţional de Informatică din Bucureşti. Îmi place colectivul de acolo pentru că este într-o continuă concurenţă. Am colegi din lotul naţional care vor învăţa acolo şi vrea să fim împreună. Este altă atmosferă”, spune elevul de 10.

Radu a obţinut nota 10 la Evaluarea de anul acesta la matematică, iar la română a luat 9,60.

Cum i se pare sistemul educaţional din România

„Elevilor le lipseşte dorinţa aia de a face ceva. Foarte mulţi sunt delăsători şi ajung în faţa examenului de clasa a VIII-a sau de a XII-a, la Bacalaureat şi văd că nu au trecut şi au aceeaşi atitudine. Lasă că iau în toamnă sau lasă că văd eu ce fac. Nu neapărat profesorii sau ministrul sunt de vină, iar sistemul educaţional din România are şi el bubele sale, dar şi elevilor le lipseşte acea conştiinţă. Nu ştiu cum ar putea să corecteze ministerul aşa ceva”, spune el.

Părinţii au fost cei care i-au insuflat dragostea pentru această materie. Mama sa este contabil, iar tatăl inginer. „Matematica îmi place mult pentru că bazează pe un raţionament logic sau o idee. De multe ori, etapele acestea internaţionale se bazează pe două, trei idei mari. Scopul tău este să le găseşti pe alea trei. Poate sunt uşor de observat, dar greu de demonstrat. Trebuie să ai şi noroc, sclipire de moment, dar şi exerciţiu mult în pix. Fără muncă nu se poate”, explică tânărul.

Tatăl său spune că în cazul lui Radu, profesorii săi au avut un rol important. „Să ştiţi că toate rezultate pe care le-a avut în ultima perioadă au venit în urma muncii sale. Se pregătea aproape 4 ore în fiecare zi pentru Olimpiadă. Pe lângă pregătirea pe care o făcea el acasă, au contat foarte mult şi îndrumările şi sfaturile profesorilor Laura Erculescu, de la clasă, Marius Mâinea, dar şi întreaga conducere a instituţiei, respectiv Colegiul Naţional Ienăchiţă Văcărescu. Fiul meu s-a bucurat de nişte derogări, a avut timp liber, fiind lăsat să studieze acasă. A găsit înţelegere pentru a ajunge aici”, ne-a spus Adrian Lecoiu.

În urmă cu trei ani, Radu a obţinut medalie de bronz la Olimpiada Naţională, iar acum trei ani a luat premiul I şi medalie de aur.

„A făcut parte dintr-o echipă foarte bună. Preşedintele Societăţii de Ştiinţe Matematice, Radu Gologan, a zis că e o echipă pe care nu prea a întâlnit-o în ultimii 15 ani. Dacă vor fi uniţi, o să reuşească să ducă România pe cele mai înalte culmi. Sunt 6 copii extraordinari. Au fost 5 medalii de aur şi una de argint”, adaugă părintele său.

