Cum au reuşit doi medici din SUA să stârnească polemici uriaşe cu teoriile lor anti-izolare şi anti-mască. Ce spun medicii români despre asta

Dr. Erickson este absolvent al „ Western Univ Health Sci College of Osteopathic Medicine of The Pacific ”, fiind specialist în osteopatie. Lucrează în Bakersfield, CA şi în alte 3 locaţii, este specializat în Medicină de Urgenţă şi este afiliat la Spitalul Comunitar Madera. Dr. Artin Massihi este absolvent al Loma Linda University School Of Medicine