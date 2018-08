Cum justifică primarul PSD din Pucioasa semnătura pentru iniţiativa „Fără penali“: „Am încercat să umanizez într-un fel acest partid“

„Cred că gestul pe care eu l-am făcut ar trebui să fie un gest de normalitate, în sensul în care cineva trebuie să facă un pas pentru a opri această ruptură care a apărut în societate, între membrii PSD şi ceilalţi. Am încercat să umanizez într-un fel acest partid şi, în primul rând, m-am gândit la organizaţia din care eu fac parte. Nu suntem nici maimuţe, nici hoţi, nici gunoaie, nici nimic. Suntem nişte oameni simpli, interesaţi de viitorul acestui oraş şi de viitorul acestei ţări.

Edilul a mai spus că sunt mulţi membri PSD care ar vrea, poate, să semneze petiţia, dar nu au curaj.

„Ceea ce am făcut eu este un lucru pe care-l gândesc mulţi, dar poate nu au avut curajul să-l facă. Nu regret că eu am fost cel care a deschis calea, deşi presiunea pe care eu o suport astăzi este imensă, din toate punctele de vedere. De la colegii care mă blamează până la televiziuni care îmi trunchează mesajul. Suntem într-o comunitate în care suntem egali. Toţi gândim la fel, toţi am pus umărul în Consiliul Local şi realizările care vor veni, pentru că vor veni, nu sunt ale mele şi ale echipei de la această masă, indiferent de culoarea politică. Nu am vrut să forţez excluderea din PSD, nu am vrut să mă duc la alt partid, cum am auzit. Pur şi simplu a fost un gest de normalitate şi vă rog să îl trataţi ca atare, iar dacă veţi simţi o presiune din partea organizaţiei judeţene îmi cer scuze pentru acest lucru. Am pornit împreună la acest drum şi sper că veţi alături de mine până la capăt”, a spus Constantin Ana.

Primarul adaugă că gestul său nu trebuie interpretat ca un afront la adresa partidului din care face parte.

„Ceea ce am făcut eu mi-am dorit să vină ca un liant între PSD şi restul societăţii, pentru că, în PSD, sunt mulţi oameni buni, mulţi oameni care îşi dau sufletul pentru comunităţile din care fac parte şi, aş putea spune fără lipsă de modestie, mă aflu printre ei, şi eu şi colegii mei. Interesul nostru este unul singur: de a lăsa ceva în urma noastră şi de asigura copiilor noştri un viitor mai frumos într-un oraş curat, din toate punctele de vedere. Refuz să cred că acest gest a fost interpretat ca un afront, că am fost caracterizat ca un om care a bulversat electoratul PSD. Nicio secundă nu am vrut să-mi jicnesc colegii de partid. Din contră! Sunt sigur că am făcut mult mai mult bine partidului decât am făcut rău. Nu vreau să mă gândesc însă mai departe, la un moment în care ar putea apărea repercusiuni, nu asupra mea, ci asupra acestui oraş. Atunci, deja lucrurile ar fi triste, ar deveni chiar tragice. Acela va fi momentul în care voi lua cu adevărat atitudine, dacă se va întâmpla ceva de genul acesta. Nu vreau să se simtă cineva abandonat în acest oraş”, a mai spus acesta.

Senatorul Adrian Ţuţuianu, şeful PSD Dâmboviţa, consideră că gestul primarului Constantin Ana poate crea confuzie în interiorul partidului. Edilul nu doar că a semnat fără nicio emoţie petiţia, dar i-a îndemnat şi pe alţi colegi de partid să facă acelaşi lucru. Constantin Ana are 40 de ani şi de 21 de ani este membru PSD. Şeful PSD a mai precizat că acţiunea primarului din Pucioasa va fi analizată, pentru că a creat confuzie în interiorul partidului, lucru „inacceptabil”. „Acţiunea domnului Ana Constantin, precum şi declaraţiile din jurul acesteia, vor face obiectul analizei în forurile statutare de conducere ale partidului în perioada imediat următoare. Gestul său este unul de natură a crea confuzie în interiorul partidului şi electoratului Partidului Social Democrat, lucru pe care îl considerăm inacceptabil”, a mai spus Ţuţuianu.

Alături de Ana a mai semnat iniţiativa „Fără penali” şi Fănuţ Costea, vicepreşedinte al PSD Dâmboviţa. Faţă de el, organizaţia judeţeană nu a avut, până acum, nicio reacţie.

Fănuţ Costea a declarat pentru Agerpres că a semnat petiţia în cursul lunii iulie, la „Zilele oraşului Găeşti“, dar a spus că regretă totuşi faptul că strângerea de semnături a fost asociată cu vizita iderului liberal Ludovic Orban. ''Da, am semnat. Trebuia să nu semnez? Atunci când mergem la vot este sinonim cu: aţi fost la vot? Da. Cum aţi votat? Cam aşa vreţi dumneavoastră să mă întrebaţi. Oricum îmi pare rău că am votat-o, pentru că în momentul în care am văzut ce s-a întâmplat şi de ce s-a legat tot evenimentul de la Găeşti, pentru că acolo s-a întâmplat, mi-a părut rău pentru că a fost legat de prezenţa preşedintelui PNL, Ludovic Orban. Mi-a părut rău pentru băieţii ăştia care fac un lucru foarte bun şi, după părerea mea, nu ar fi trebuit să se lege de acest eveniment'', a precizat pentru Agerpres vicepreşedintele PSD Dâmboviţa Fănuţ Costea , care este şi preşedinte al organizaţiei PSD Găeşti.