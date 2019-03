Cum arată hotelul din Las Vegas unde o cameră se închiriază cu 100.000 de dolari pe noapte. Este cel mai scump din lume

Noua suită „Empathy Suite”, percepe un tarif de 100.000 de dolari pe noapte, cu o şedere minimă de două nopţi. Situat în în vârful clădirii Las Vegas Strip, în Palms Casino Resort, vila cu două etaje dispune de două dormitoare de lux şi un bar cu 13 locuri, potrivit businessinsider.com

Vila a fost inaugurată la 1 martie, anul acesta. Este una dintre cele şase vile recent renovate, ca parte a upgrade-ului de 690 milioane dolari la hotel, care a fost înfiinţat pentru prima dată în 2001 şi este acum deţinut de fraţii Fertitta de la Station Casino.

La 9.000 de metri pătraţi poate găzdui până la 52 de persoane. Punctul central al vilei este un bar curbat cu 13 locuri. Oaspeţii se pot plimba de la bar la balcon care include o piscină inspirată de Hirst cu vedere la bulevardul Las Vegas.

Ambele dormitoare principale includ paturi king-size California, împreună cu ferestre de sticlă care au vedere fie la nivelul inferior al suităei, fie la luminile Las Vegas Strip.

Băile sunt la fel de luxoase ca întreaga vilă, care mai cuprinde şi o cameră „de joacă” completată cu o masă de biliard. De asemenea, vila mai dispune şi o sală de forţă.

Toate accentele şi motivele din vilă au fost gândite de artist.

Cine este Damien Hirst

Una dintre cele mai proeminente, complexe şi exuberante personalităţi din scena artei contemporane a secolului XXI este cea a artistului Damien Hirst. Opere precum For the love of God (2007), The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living (1991), Because I can’t have you(1993),The immortal(1997-2005), Mickey(2012), Apotryptophanae(1994) rămân în istoria artei datorită inovaţiei pe care o aduc, elementului de suspans şi mister dar şi uimirea ce o provoacă în rândul publicului.