Crimă oribilă în comuna dâmboviţeană Cojasca. O fetiţă de 6 ani a fost înjunghiată de unchiul său

UPDATE: Poliţiştii au fost sesizati prin 112 , de un bărbat, cu privire la faptul că şi-ar fi omorât nepoata în vârsta de 6 ani.





„Poliţiştii s-au deplasat în timpul cel mai scurt la fata locului, unde au identificat bărbatul respectiv, în vârstă de 25 de ani, acesta fiind imobilizat şi condus la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa.





În cauză, sunt efectuate cercetări sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, sub aspectul săvârşirii infractiunii de omor calificat, fapta prevazuta de art. 189 din Codul Penal, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor şi dispunerea măsurilor legale in consecinţă”, a precizat IPJ Dâmboviţa, într-un comunicat de presă.





ŞTIREA INIŢIALĂ





Potrivit oficialilor Poliţiei judeţene Dâmboviţa, fetiţa de şase ani ar fi fost înjunghiată de o rudă, în circumstanţe care nu au fost stabilite încă.

Rănile provocate au fost letale. Agresorul a fost imobilizat, iar la ora transmiterii acestei ştiri este condus la sediul poliţiei, pentru a fi audiat.