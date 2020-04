COVID-19. Creşte numărul cazurilor de îmbolnărire cu coronavirus. Câte cazuri sunt înregistrate în Dâmboviţa

Centrul Naţional de Comunicare Strategică a anunţat că în judeţul Dâmboviţa sunt înregistrate 27 de cazuri de coronavirus. Deocamdată nu au fost anunţate localităţile de unde provin noii pacienţi.

Premierul Ludovic Orban a anunţat, sâmbătă, după o întâlnire de lucru cu ministrul de Interne, Marcel Vela, şi cu cel al Sănătăţii, Nelu Tătaru, că este pregătită o nouă ordonanţă militară, aceasta fiind aproape în forma finală şi urmând a fi prezentată în cursul zilei.

"Am evaluat situaţia, am pregătit elementele pentru o nouă ordonanţă militară, care va fi prezentată de echipa de la MAI în cursul zilei de astăzi, am făcut evaluarea... Cu siguranţă vă vor fi prezentate măsurile, ea practic e aproape în forma finală, ordonanţa. Am evaluat intrările în ţară, am evaluat capacitatea de carantinare...", a declarat Ludovic Orban, sâmbătă, după o întâlnire de lucru la Ministerul de Interne, la care a participat şi ministrul Marcel Vela.

El a spus că la întâlnire a particiat şi ministrul Sănătăţii, fiind stabilite şi măsuri de pregătire a spitalelor care urmează să primeacă pacienţi cu COVID-19.

Situaţia privind infectarea cu virusul COVID – 19 (Coronavirus) la nivel european şi global

Până la data de 3 aprilie 2020, au fost raportate 482.016 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveţia, Andora. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Italia, Franţa, Germania, Spania şi Regatul Unit.