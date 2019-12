Controale zilnice ale ANSVSA, pe durata sărbătorilor. Ce probleme au descoperit inspectorii în mai multe judeţe

S-au verificat în trafic aproape 10.000 de maşini care transportau animale vii, s-au luat probe din produse obţinute din lapte de vacă sau capră şi s-au verificat condiţiile de depozitare şi comercializare a legumelor şi fructelor, fiind identificate probe neconforme.

Preşedintele ANSVSA, Robert Chioveanu, a anunţat controale fără precedent în perioada sărbătorilor de iarnă, unele dintre acestea fiind realizate împreună cu poliţişti.

”ANSVSA-ul a reuşit în această perioadă să facă un număr zic eu destul de mare de controale şi am început în primul rând acum două săptămâni cu verificările în trafic. Am primit sprijinul Ministerului de Interne şi am declanşat o operaţiune fără precedent împreună cu colegii de la Ministerul de Interne. Am făcut controale în trafic pentru limitarea circulaţiei animalelor şi în special a porcilor vii. Vreau să vă menţionez că aceste controale vor continua până în data de 7 ianuarie 2020”, a declarat dr. Robert Chioveanu, citat de agrointel.ro.

Potrivit acestuia, au fost verificate în trafic 9.454 de maşini care transportau animale vii.

În plus, s-au luat probe din produse obţinute din lapte de vacă şi capră, pentru a verifica dacă s-au substituit grăsimile animale cu grăsimi vegetale.

Au fost recoltate 216 probe şi s-au analizat până la data de 19 decembrie 172 de probe, 16 probe fiind neconforme. Au fost identificate probleme în judeţele Braşov, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Mehedinţi şi Tulcea, dar şi în municipiul Bucureşti.

Atenţia specialiştilor se îndreaptă în această perioadă şi către sectoarele de depozitare-comercializare legume/fructe. Aici au fost aplicate 20 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 130.000 de lei şi 48 de avertismente. Au fost prelevate 1.463 de probe din care au rezultat 15 probe cu rezultate neconforme.