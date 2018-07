Cod galben de inundaţii pe râuri mici din judeţele Dâmboviţa, Prahova şi Buzău. Raed Arafat, apel către populaţie: „Trebuie să se adăpostească!”

"Ca urmare a precipitaţiilor înregistrate, a celor prognozate şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale Cotelor de atenţie pe râurile mici din bazinele hidrografice: Ialomiţa - bazin superior şi afluenţii din bazinul mijlociu, Buzău - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Nehoiu, judeţele Dâmboviţa, Prahova şi Buzău", precizează specialiştii Institutului de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA).

Fenomenele se pot produce cu probabilitate şi severitate mai mare pe unele râuri mici din bazinele hidrografice: Câlnău – bazin mijlociu.

”Avem codul galben de ploi si in unele judete se prevede chiar sa avem furtuni puternice si ploi abundente. Populatia trebuie sa se adaposteasca in astfel de situatii, acesta este avertismentul transmis de noi. Nu cred ca este nevoie de altceva in situatia de fata”, a declarat Raed Arafat, la un post tv.

