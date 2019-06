Ciobănescul german Alaf, spaima infractorilor, câinele care a prins un deţinut evadat. „Face cât 5-6 poliţişti la un loc“

Bărbatul era condamnat la un an de închisoare pentru furt, iar peste 20 de zile urma să ajungă în fata comisiei pentru liberare condiţionată.

Alaf este un ciobănesc german în vârstă de 1 an şi 11 luni, specializat şi instruit pentru muncă de patrulare şi intervenţie. Este membru de bază în Serviciul pentru Acţiuni Speciale Dâmboviţa, fiind specializat în patrulare şi intervenţie, iar stăpânul său este agentul şef adjunct Dinu Octavian. Poliţistul se laudă că Alaf este printre cei mai buni câini poliţişti din ţară, cu rezultate deosebite, atât în ceea ce priveşte “serviciul” său, cât şi la concursurile la care participă.





Ultima dovadă este că patrupedul a terminat ca şef de promoţie după 16 săptâmâni de cursuri la Centrul Chinologic de la Sibiu. De altel, Alaf a fost preluat de la Centrul Chinologic ”Aurel Greblea” din Sibiu, când acesta avea doar de 4 luni de viaţă.

„Din acea zi am început să legăm o prietenie foarte strânsă, să creem un ataşament reciproc bazat pe încredere 100% unul în celălalt. La vârsta de 11 luni am început şcoala de dresaj de la Sibiu, acolo unde după 16 săptămâni a absolvit cursul de Patrulare şi Intervenţie ca şef de promotie. Din data de 18 decembrie 2018, Alaf a devenit operativ şi deserveşte IPJ Dâmboviţa cu devotament şi curaj în misiunile specifice în care este angrenat (percheziţii domiciliare, în cazul tulburării ordinii şi liniştii publice, în cazul atacării conductorului şi alte cazuri deosebite)”, precizează Octavian Dinu.

În acte îl cheamă Alaf, dar toţi poliţiştii îl ştiu de Nero

„Nero îl ştie toată lumea. L-am luat la vârsta de patru luni de la Centrul Chinologic din Sibiu. A urmat ataşamentul, prederesajul, iar la 11 luni m-am dus cu el la specializare. A ieşit şef de promoţie. A avut cea mai mare medie, respectiv 9,65 media generală. Am revenit cu el în judeţ şi şi-a intrat în drepturi depline la în Serviciul pentru Acţiuni Speciale Dâmboviţa”, mai spune porpietarul câinelui.

De atunci, ciobănescul german a participat la mai mute misiuni de menţinere a ordinii şi liniştii publice, escorte, promovarea imaginii Poliţiei Române şi altele.

Cum l-a prins pe evadatul de la Găeşti

Dinu Octavian spune cu mândrie că prinderea evadatului de la Găeşti este cea mai importantă misiune pe care a dus-o la îndeplinire Alaf.

„După o urmărire de 15 kilometri, am primit informaţia că evadatul se afla în Comişani, pe strada Malului. La indicaţiile cetăţenilor ne-am deplasat pe un câmp şi l-am avut în raza viziuală. L-am somat cu arma, dar nu a vrut să stea. Am dat drumul câinelui şi sărit pe el şi l-a apucat de fesa dreaptă. I-a rupt puţin haninele şi avea urme de dinţi. A fost cea mai spectaculoasă misiune a noastră şi nu ştiu dacă mă voi mai întâlni cu una asemenea”, spune stăpânul său.

Câinele este ţinut în padocurile IPJ Dâmboviţa şi este vizitat aproape zilnic stăpânul său. Se antrenează alături de poliţist de cel puţin două ori pe săptămână, este hrănit şi spălat. E folosit de oamenii legii la descinderi, dispersări de persoane, scandaluri publice.

„Este mai mult decât util. Câinele la faţa locului face cât 5-6 poliţişti la un loc. Cu toţii ştim treaba asta. Oamenilor le e teamă de el, e mare, e negru şi are o atitudine grozavă. Este ascultător. Are peste 20 de misiuni de la începutul anului, toate duse la capăt cu succes”, mai spune agentul care îl are n grijă.

La nivel de IPJ Dâmboviţa sunt deţinuţi 15 câini.

