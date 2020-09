Chindia Târgovişte pierde la Hermannstadt, 3-1. Acuzaţii la adresa arbitrului: „Prea a tras numai cu ei”

Pentru Chindia a marcat Popa '10, iar pentru FC Hermannstadt au punctat Romario '13 (penalti), Sîntean '40 şi Mayoral '83

Chindia Târgovişte: Moldovan - Căpuşă, Dinu, Piţian, Iacob (Dumitraşcu '85)- Neguţ, Dulca, Ioniţă, Berisha (Yameogo '67) - Popa (Florea '66), Diaz (Raţă '29). Antrenor: Emil Săndoi

FC Hermannstadat: Cristiano - Scarlatache, Viera, Stoica - Caiado (Mustivar '88), Dâlbea, Romario, Opruţ - Joalisson, Fortes (Karanovic '62), Sîntean (Mayoral '69). Antrenor: Ruben Albes

Cartonaşe galbene: Popa '22, Dinu '39, Piţian '80 / Scarlatache '18

Arbitri: Cătălin Buşi – Marius Nicoară, Ionel Valentin Dumitru – Andrei Florin Chivulete

Observator: Eduard Dumitrescu

Marcatorul golului Chindiei acuză arbitrajul

Marcatorul singurului gol al Chindiei Târgovişte din meciul cu Hermannstadt, Daniel Popa, a acuzat un arbitraj tendenţios la finalul partidei din etapa a 4-a a Ligii 1.

Daniel Popa consideră că vina rezultatului nu aparţine doar colegilor săi din defensivă, ci a întregii echipe.

”Mă bucur că am reuşit să marchez, dar din păcate nu am reuşit să câştigăm. E un regret pentru mine, pentru că am început foarte bine jocul. Din păcate, arbitrul a dat un penalti foarte uşor, după aceea o lovitură liberă la care a pus zidul la 10-11 metri...Cam uşor. La orice atingere, la noi era fault. Eu, în general, nu vorbesc despre arbitrii. Dar în seara asta mi s-a părut puţin cam ciudat. Prea a tras numai cu ei, la 3-1 pentru ei a început să dea şi pentru noi.